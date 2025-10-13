Al MUSE dal 15 ottobre al 9 novembre viaggio alla scoperta dei ghiacciai

Il MUSE propone quattro nuovi appuntamenti autunnali per “Dialoghi sul ghiaccio”, dal 15 ottobre al 9 novembre per approfondire glaciologia, idrologia, storia naturale ed esplorazione, con un linguaggio accessibile e multidisciplinare.

Si comincerà quindi mercoledì 15 ottobre alle 18 con “Esplorando il sottosopra. Grotte di ghiaccio e ghiacciai in grotta”, un viaggio nel cuore della Terra, tra ambienti spettacolari e ancora poco conosciuti. Francesco Sauro (docente Università di Padova e presidente Associazione di Esplorazioni Geografiche La Venta), Leonardo Latella (zoologo Museo di Storia Naturale di Verona) e Christian Casarotto (glaciologo MUSE) accompagneranno il pubblico alla scoperta delle grotte di ghiaccio e dei ghiacciai in grotta, ecosistemi estremi e fragili che custodiscono una biodiversità inaspettata e preziose testimonianze geologiche.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 22, alle 18, con l’incontro “Ghiacciai e acqua dolce: prospettive future”, dedicato al legame sempre più critico tra la fusione dei ghiacciai e la disponibilità di risorse idriche. Guglielmina Diolaiuti (glaciologa Università di Milano), Alberto Bellin (ingegnere idraulico Università di Trento) e Valeria Lencioni (idrobiologa MUSE) offriranno uno sguardo multidisciplinare sulle conseguenze concrete del cambiamento climatico, dalle Alpi all’Himalaya, e sulle sfide legate alla crisi idrica globale.

Si proseguirà mercoledì 5 novembre con “Vite al limite: la biodiversità dei ghiacciai”, un incontro che accenderà i riflettori sul mondo degli organismi che vivono sulla superficie e al margine dei ghiacci. Roberto Ambrosini e Marco Caccianiga (Università di Milano), in dialogo con Mauro Gobbi (MUSE), parleranno di una biodiversità animale e vegetale altamente specializzata, oggi minacciata dalla rapida fusione dei ghiacciai e dall’aumento delle temperature in alta quota. In apertura dell’incontro Renato Dalpalù, presidente di Coop Trentino, e i ricercatori MUSE Andreaa Cristina Bonciu e Francesco Simone Mensa, condivideranno scoperte ed emozioni nello studiare la biodiversità degli ambienti glaciali, le reti ecologiche e i servizi ecosistemici associati.

A chiudere il programma, domenica 9, sarà la proiezione del docufilm “Ferdasky Glacier Expedition – La traversata del Vatnajökull”, che racconterà l’impresa compiuta nel 2024 da un team di esploratori: una traversata autonoma di 14 giorni del più grande ghiacciaio d’Europa, in Islanda. Un’esperienza di resistenza e solidarietà che sarà raccontata anche attraverso la voce diretta dei protagonisti Roberto Ragazzi e Roberto Fantoli presenti in sala.

Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione su Ticketlandia.