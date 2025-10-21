Riva del Garda, inaugurata il 17 ottobre la mostra “Il Canto del ghiaccio Capitolo 3 – Immagini della scomparsa dei ghiacciai dell’Adamello”

Pinzolo, la “Reginetta 2025” è la giovenca di Valentino Collini

Si è conclusa il 6 settembre la diciassettesima edizione dell’evento tradizionale “Giovenche di razza Rendena, sfilata e dintorni”, palcoscenico di150 giovenche ammesse al concorso per aggiudicarsi il titolo di Reginetta dell’anno. Dopo una lunga e meticolosa valutazione, sono rimasti solo tre esemplari sul ring per contendersi il titolo e l’attesa si è mescolata all’emozione quando la […]