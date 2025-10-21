Riva del Garda, inaugurata il 17 ottobre la mostra “Il Canto del ghiaccio Capitolo 3 – Immagini della scomparsa dei ghiacciai dell’Adamello”

Il Fotogramma, associazione fotografica trentina, in occasione dell’Anno Internazionale per la Conservazione dei Ghiacciai ha inaugurato venerdì 17 ottobre la mostra “Il Canto del ghiaccio Capitolo 3 – Immagini della scomparsa dei ghiacciai dell’Adamello”, che resterà aperta al pubblico fino al 6 novembre, presso la Galleria Craffonara di Riva del Garda (9.30 – 13, 16 – 19.30).
Il Canto del Ghiaccio è un progetto documentario di lungo periodo, che osserva ed ascolta la fusione del ghiacciaio del Làres, in Trentino, nel gruppo dell’Adamello: due estati e decine di salite in quota che intrecciano osservazione, documentazione, raccolta di video, fotografia e suono.
Questa mostra raccoglie quattro anni di ricerca fotografica attorno al ghiacciaio del Làres, con qualche incursione attorno all’Adamello Brenta. È un lavoro collettivo, rappresentativo dell’atmosfera montana, che fissa nel tempo immagini di un luogo che nel frattempo è cambiato radicalmente.
Gli sguardi di Paolo Ghisu, Stefano Collizzolli, Michele Carioggia, Cristian Ferrari, Fabio Ghisu ed Emanuele Zanlucchi, condividono l’attitudine a viaggiare leggeri sul monte, cercando l’emozione e la consapevolezza.