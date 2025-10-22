A Rovereto sabato 25 ottobre “La Festa del M’Orto”

Sabato 25 ottobre, a partire dalle 17, l’Orto San Marco apre le sue porte alla cittadinanza con “La Festa del M’Orto”, un evento pensato per celebrare l’autunno attraverso un ricco programma di laboratori, attività per tutte le età, musica, performance artistiche e momenti di condivisione.

Il programma si apre alle 17 con una serie di laboratori aperti al pubblico. “Coltivare senza terra”, a cura di Aquaponic Design, guida i partecipanti nella realizzazione di un orto idroponico domestico. In contemporanea, “Fatti una zucca” con MangioTrentino invita grandi e piccoli a intagliare e decorare la propria zucca, in un laboratorio creativo stagionale. Spazio anche alla dimensione interiore e alla scoperta personale: Nicole Marchetti propone letture astrologiche, tarocchi e consulenze con Fiori di Bach, mentre Manuela Vadalà guida sessioni individuali di costellazioni familiari. Per chi desidera osservare la natura da una nuova prospettiva, “Le piante con lo smartphone” con Matteo Cattadori offre un’esperienza di osservazione microscopica di foglie e fiori. I più piccoli, dai 3 ai 5 anni, potranno partecipare a “Mani nella terra, cuore nel seme”, laboratorio a cura della Cooperativa Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”, dedicato alla creazione di bombe di semi e alla scoperta della biodiversità. Le Letture animate con Le RaccontAttrici coinvolgeranno tutta la famiglia in un viaggio attraverso le storie, le voci e l’immaginazione.

Alle 19 spazio alla riflessione con “Questioni di memoria”, dialogo curato dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto con lo storico Camillo Zadra e Margherita Delmonego. L’incontro sarà accessibile anche alle persone sorde grazie alla traduzione in LIS.

Seguirà alle 20 “Pomana Series 2: Per quel che non c’è ma continuerà ad esserci”, performance artistica a cura di Ariana Georgiana Mirea e del collettivo WAC – Collettivo per l’arte. Un rito collettivo di danza, cibo e parola pensato per trasformare l’assenza in occasione di cura e relazione.

La colonna sonora della giornata sarà affidata, dalle 17, ai vinili selezionati da DJ Fronza. A chiudere la serata, a partire dalle 21, il live dei Gremps, band della Vallagarina che fonde fiati, chitarre, tastiere e voci in un repertorio coinvolgente.

Durante tutta la durata dell’evento saranno presenti punti ristoro con cibo e bevande, per rendere l’Orto San Marco ancora più accogliente e conviviale, pronto ad ospitare la città per il suo ultimo evento dell’anno. L’ingresso è libero. Per partecipare ai laboratori è richiesta la prenotazione scrivendo a ciao@ortosanmarco.eu o seguendo il link disponibile nella bio di Instagram @ortosanmarco_setap.