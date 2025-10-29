Alto Garda e Ledro

Operai non pagati nel cantiere del Polo congressuale di Riva, scatta la protesta

Riva e uno scorcio del lago di Garda

Scatta la protesta davanti al cantiere della ditta Collini, impegnata nei lavori di rinnovamento del Polo congressuale presso il Parco Lido di Riva del Garda. Giovedì 30 ottobre, a partire dalle 8.30, è previsto un presidio sindacale della Filca Cisl del Trentino. La protesta, riferisce il sindacato, nasce a seguito del mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nel cantiere. Una situazione che Filca Cisl definisce “gravissima e inaccettabile, soprattutto in un’opera pubblica di tale importanza per il territorio”.

“Aberrante – scrive ancora il sindacato – il mancato intervento del responsabile del procedimento ingegnere dott. Michele Maistri e del vice-presidente della Pat Achille Spinelli sollecitati dalla Filca per una rapida chiusura della vertenza”.

“Non è tollerabile che nel 2025 ci siano ancora lavoratori che, dopo mesi di impegno nei cantieri, non ricevano quanto spetta loro – denuncia Salvatore Teresi, Segretario Generale della Filca Cisl del Trentino –. Stiamo parlando di persone e famiglie che vivono del proprio salario, e che oggi si trovano senza certezze. Pretendiamo chiarezza, rispetto dei contratti e il pagamento immediato delle spettanze dovute”.

Il sindacato chiede una soluzione immediata alla vertenza e il rispetto pieno dei diritti contrattuali. In caso di mancata risposta – avvisa la Filca Cisl – il prossimo appuntamento sarà direttamente di fronte al palazzo di piazza Dante.

di redazione VT
#polo congressuale
#riva
vitaTrentina

