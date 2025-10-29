Operai non pagati nel cantiere del Polo congressuale di Riva, scatta la protesta

Coordinamento Ambiente Alto Garda, “stop alle varianti edilizie”

Stop alle varianti edilizie nell’Alto Garda. A chiederlo è il Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro, che ha lanciato una petizione lunedì 23 dicembre. “Le recenti indagini della Procura della Repubblica di Trento coinvolgono figure istituzionali di Riva del Garda e di Arco per fatti e condotte ricollegabili alla formazione degli accordi urbanistici pubblico-privati relativi […]