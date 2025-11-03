A Trento festa per Elisa Zendri, l’atleta alense vincitrice di 2 titoli mondiali

Una festa per Elisa Zendri, l’atleta alense di 29 anni tesserata con l’US Quercia di Rovereto, che recentemente ha guadagnato due titoli mondiali e quattro medaglie ai Virtus World Athletics Championship che si sono svolti a Brisbane, in Australia. Il momento celebrativo si è svolto presso la casa dello sport di Trento, dove hanno sede il Comitato trentino del Comitato italiano paralimpico e il Coni.

A celebrare le due medaglie d’oro nel triathlon e nel salto in lungo e le due medaglie d’argento nei 100 e 200 metri piani ci hanno pensato il presidente del Cip Trentiino Massimo Bernardoni, l’assessore allo sport della Provincia di Trento Mattia Gottardi, il presidente del Consiglio della Provincia di Trento Claudio Soini, il vicepresidente del coni Trento Massimo Eccel, il referente per il Trentino della Fondazione Milano-Cortina Tito Giovannini e il consigliere con delega allo sport del Comune di Ala Stefano Deimichei.

“I risultati di Elisa – ha commentato il presidente del Cip Trentino Massimo Bernardoni – sono una testimonianza importante rispetto al mondo della disabilità cognitiva, verso la quale è forte l’impegno del Comitato Italiano Paralimpico di Trento che ha il compito di intercettare il maggior numero di ragazze e ragazzi per proporre attività sportiva e svolgere contemporaneamente una serie di iniziative mirate con risvolti sociali rilevanti. Determinante è soprattutto riuscire a convincere le famiglie sul valore che ha la pratica dello sport nel miglioramento della qualità di vita soprattutto dove esistono delle fragilità”.