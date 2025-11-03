Al via la campagna “Lilt for men – Nastro blu”

Parte la campagna “Lilt for men”, dedicata ai tumori alla prostata e ai tumori al testicolo. “Spesso l’uomo quando si avvicina ad una visita di prevenzione o a una terapia oncologica testicoli o prostata vive un disagio sociale e psicologico importante legato al proprio corpo e all’identità maschile“, ha commentato lo psicologo Lilt Lorenzo Gios in occasione della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Trentini. “Affrontare il tema con modi di normalizzazione diventa sempre più significativo: sia per ridurre lo stigma, promuovendo un cambiamento culturale anche nei contesti di coppia e di famiglia, sia per riconoscere che prendersi cura sé, anche nelle proprie fragilità, è parte di un atteggiamento di attenzione e responsabilità”.

In Italia nel 2024 sono stimate circa 40.192 nuove diagnosi di tumore alla prostata e 2.060 nuove diagnosi di tprotestaumore al testicolo. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 91% per la prostata e del 93% per il testicolo. In Trentino vengono diagnosticate in un anno 430 nuove diagnosi di tumore alla prostata, con un incremento del 20% negli ultimi 2 anni. Come per molti altri tipi di tumore, anche lo sviluppo di questi è spesso associato a fattori modificabili, come un’errata alimentazione, la sedentarietà, il fumo.

“Subire un intervento alla prostata può portare incontinenza e disfunzioni, che implicano profondi cambiamenti nella gestione del proprio corpo, delle sue reazioni, della sessualità”, ha affermato la direttrice della Lilt Valentina Cereghini. “Nel percorso della malattia diventa necessario quindi poter contare anche su cure che vanno oltre alla terapia oncologica in sé, per tornare ad una buona qualità di vita. Proprio con questo obiettivo Lilt propone fra i suoi servizi continuativi la ginnastica pelvica riabilitativa maschile e il sostegno psicologico, dedicato anche ai familiari”.

Nell’ambito della Campagna “Lilt for Men Nastro Blu”, l’associazione conferma la proposta di consulenze individuali di prevenzione oncologica e visite urologiche, così suddivise: tra i 20 e i 44 anni per insegnamento all’autocontrollo e visita ai testicoli; tra i 45 e i 65 anni con visita alla prostata. Il servizio è gratuito, su prenotazione, nelle 10 sedi Lilt provinciali. Per conoscere sedi e date delle visite: 0461 922733, info@lilttrento.it, www.lilttrento.it.