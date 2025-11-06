Al Gardascuola di Arco il nuovo progetto di inclusione e sport di Marco Aggravi

È un progetto particolare quello che ha preso avvio da poco all’Istituto Comprensivo Paritario Gardascuola di Arco, che vede protagonista Marco Aggravi, atleta windsurf trentino che da anni accompagna circa 1500 persone con disabilità, motoria o cognitiva, nell’avvicinamento all’attività sportiva.

L’atleta, infatti, seguirà Arianna, giovane affetta da una grave situazione di disabilità, nell’ambito di un progetto che la vede coinvolta con le sue educatrici che durerà fino a giugno 2026. “Questa è una missione più che un progetto, alla quale mi dedicherò con lezioni ‘uno a uno’, mentre di solito il lavoro che porto avanti è di gruppo. In questo caso è richiesta una dedizione particolare”, ci ha raccontato Aggravi: “Come sempre cercherò di portare tanto amore e inclusione attraverso lo sport e il mio progetto Marco ITA 108 Lo Sport Unisce. Sarà per me una nuova sfida per aiutare questa ragazza con disabilità. Ringrazio la famiglia e le educatrici che mi hanno dato fiducia e che hanno capito che lo sport può aiutare questi ragazzi, perché insieme possiamo abbattere le barriere e far capire che lo sport è vita e lo sport è per tutti”.