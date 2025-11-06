Sabato 8 novembre open day vaccinale contro il Papilloma virus

Torna l’open day vaccinale contro il Papilloma virus, ormai un appuntamento fisso che si rinnova ogni secondo sabato del mese. Sabato 8 novembre, dalle 9 alle 12, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione nei vari centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

La vaccinazione è gratuita per i maschi fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40, iscritti al Servizio sanitario provinciale, che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale. Con l’obiettivo di prevenire possibile recidive il vaccino è fortemente raccomandato e gratuito anche per le donne sopra i 40 anni che sono state trattate per lesioni HPV-correlate, fino a un massimo di tre anni dal trattamento. È sempre possibile vaccinarsi anche nelle sedute vaccinali durante la settimana (in questo caso il vaccino va prenotato al Cup on line o telefonico (0461 379400), oppure tramite TreC+. Le fasce più giovani (e alcune coorti di nascita) continuano a ricevere l’invito alla vaccinazione direttamente a casa, tramite lettera. Proteggersi dal papilloma virus significa ridurre il rischio di sviluppare lesioni precancerose che potrebbero evolvere in un tumore.

Per avere maggiori informazioni sulla campagna vaccinale e saperne di più sul virus HPV e i rischi ad esso collegati, è disponibile una sezione dedicata sul sito di Apss.

I CENTRI VACCINALI

Arco – Palazzo Le Palme – largo Arciduca d’Asburgo 1

Borgo Valsugana – Ospedale – viale Vicenza 9

Cavalese – Centro Congressi Palafiemme – via Fratelli Bronzetti 64

Cles – Palazzina ex-geriatrico – via Degasperi 41

Mezzolombardo – Centro sanitario San Giovanni – via degli Alpini 11/A

Pergine Valsugana – Ospedale riabilitativo Villa Rosa – via Spolverine 84

Rovereto – Casa della Comunità – Vicolo Paiari 13

Tione – viale Dante 25

Trento – Centro vaccinale – via Conci 84