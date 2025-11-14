Apre a Trento La Prosciutteria, la cucina tradizione toscana conquista il centro città

Apre in Piazza d’Arogno, dietro al Duomo, La Prosciutteria, il marchio di cucina toscana che porta a Trento le sue schiacciate farcite e i suoi taglieri, tra salumi, formaggi toscani e porchetta del Chianti, in un’atmosfera informale dal sapore antico. Per il brand toscano si tratta del primo locale in Trentino-Alto Adige, ulteriore tappa del percorso di crescita nazionale partito nel 2012 nel centro di Firenze.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 15 novembre a partire dalle ore 17:30. Successivamente il locale, allestito con lo stile di una una bottega del ’900, sarà aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 23:00.

Al centro dell’offerta de La Prosciutteria, come ci spiegano il titolare Dario Quaranta e il direttore operativo del franchising Alberto Manfredi, una cucina che mescola semplicità, tradizione e autenticità, con protagonisti i taglieri di salumi e formaggi selezionati, le schiacciate toscane, i carpacci, la porchetta del Chianti, e alcuni piatti caldi della tradizione popolare, come la pappa al pomodoro, da gustare assieme a vini di produzione propria come Chianti e Chianti Classico o il Vermentino di San Gimignano. L’interno è caratterizzato da arredi costruiti attraverso il riciclo creativo, recuperando elementi provenienti da vecchie case coloniche, botteghe, mercatini e laboratori artigiani: un controsoffitto formato da un centinaio di imposte provenienti da antiche finestre, mentre alcune pareti sono realizzate con forme di scarpe in legno di faggio, prelevate da un vecchio calzaturificio di Montecatini. Nella sala principale è stato invece ricostruito un piccolo bosco, usando piante dell’azienda agricola della casa madre nel Chianti e veri alberi di quercia. Un’altra parete è fatta con antiche mattonelle provenienti da una villa di Lucca, mentre un’altra è arredata con una collezione di stampe di fine Ottocento. Infine, nel bagno, la “Bilancia della Felicità” e dei chilogrammi “regalati” agli ospiti.