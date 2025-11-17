Putignani nuovo presidente del Centro servizi culturali Santa Chiara

Giuseppe Putignani è il nuovo presidente del Centro servizi culturali Santa Chiara di Trento. Lo ha stabilito con una delibera la Giunta provinciale di Trento, su proposta dell’assessora Francesca Gerosa. Paola Raia è la vicepresidente. Nel cda compaiono poi Mario Amendola, Marco Bernardi e Laura La Micela, indicati rispettivamente da Provincia, Comune di Trento e Comune di Rovereto. Si ricostituisce così il vertice dell’ente in concomitanza con la cessazione, il 18 novembre, dell’incarico della commissaria straordinaria Maria D’Ippoliti.

“Con la nomina del cda al termine del commissariamento – dichiara Gerosa – si apre una nuova stagione per il Centro Santa Chiara, che potrà esprimere pienamente il proprio ruolo di riferimento per l’offerta in tema di cultura, spettacoli, teatro, danza, musica, laboratori, eventi e gestione degli spazi nelle città di Trento e Rovereto e in tutto il territorio trentino, a beneficio della comunità trentina. Auguro quindi buon lavoro al nuovo cda e ringrazio ulteriormente la commissaria D’Ippoliti per il proprio operato che ha posto le basi per un Centro in salute, più solido e organizzato”.