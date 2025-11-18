Nuova stagione per il Coro Anzolim de la Tor domenica 23 novembre ad Arco

Aprirà domenica 23 novembre, alle 20:45, la quarantasettesima stagione del Coro Anzolim de la Tor, con il tradizionale Concerto a Santa Cecilia, presso il Santuario della Madonna delle Grazie ad Arco.
In programma capolavori del Romanticismo, tra cui il Salmo 42 di Felix Mendelssohn-Bartholdy e musiche della sorella Fanny Cäcilie Mendelssohn-Bartholdy. Un connubio perfetto tra Musica e Natura, al centro lo spirito umano e il suo desiderio di volgere lo sguardo verso l’immenso.
Un concerto che vedrà protagonista, oltre al coro rivano, un ensemble strumentale di giovani e consolidati musicisti provenienti da tutto il Trentino. La voce solista sarà affidata a Erika Bonadiman, dirigerà Giuseppina Parisi. Il concerto inaugurale aprirà così una nuova stagione del Coro Anzolim de la Tor, che ancora una volta invita il pubblico a vivere la musica come esperienza condivisa e profonda, capace di unire culture, sensibilità e storie diverse attraverso un linguaggio universale.
L’appuntamento sarà ad ingresso libero. Per maggiori informazioni: www.coroanzolim.it e via e-mail info@coroanzolim.it