Nuova stagione per il Coro Anzolim de la Tor domenica 23 novembre ad Arco

Piano B, nell’Alto Garda e Ledro approvati 23 progetti per un totale di 70.000 euro

Sono 23 i progetti approvati con un finanziamento complessivo di 70.000 euro dal Piano B, il Piano Giovani di Zona dell’Alto Garda e Ledro. Il bando 2025 ha invitato i giovani a riscoprire il valore del tempo libero come spazio attivo e fertile, un’occasione per coltivare passioni, creatività e impegno nella comunità. Il tempo libero […]