Trento

Al Consorzio Valnigra dal 21 al 23 novembre il Convegno regionale di speleologia

Dal 21 al 23 novembre si terrà il 28esimo Convegno regionale di speleologia Trentino–Alto Adige, ospitato presso il Consorzio Valnigra – SAT Bindesi Villazzano, in via Valnigra 69, a Villazzano.

Organizzato dai gruppi speleologici SAT Bindesi Villazzano, CAI Bolzano, Grotte Selva e CAI Bronzolo, il convegno rappresenta il principale appuntamento regionale dedicato alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del mondo ipogeo, un ecosistema fragile e prezioso. L’edizione 2025, dal titolo “Un mondo da salvare e salvaguardare – Le frontiere della ricerca nel mondo ipogeo”, approfondirà temi etico-ecologici di grande attualità: biologia e forme di vita cavernicole; geologia, idrologia e glaciologia ipogea; cambiamento climatico e impatti sugli ambienti sotterranei; territorio e ambiente locale.

PROGRAMMA

Venerdì 21 novembre – ore 20.45

Teatro di Villazzano – Via Umberto Giordano 6, Trento

Serata inaugurale (ingresso libero) – Tavola rotonda di apertura

Presentazione del Convegno

Proiezione: Abisso del Laresot – oltre 1000 metri di profondità

Dibattito sul rispetto e la tutela del mondo ipogeo

Intervengono: Cristian Ferrari, Matteo Viviani, Maria Cristina Bruno, Andrea Pereswiet-Soltan, Mauro Zambotto.

Sabato 22 novembre – ore 8.30–19.00

Consorzio Valnigra – Villazzano (TN)

Apertura, saluti istituzionali e sessioni scientifiche con interventi di:

Leonardo Latella – ricerche biologiche ed ecologiche sui ghiacciai sotterranei

Andrea Pereswiet-Soltan & Sylwia Pospula – indagini chiro-speleologiche

Lorenzo Bruzzone (UNITN) – ipogei extraterrestri

William Bombarda (PNAB) – mondo ipogeo nel Parco Adamello Brenta

Volkmar Mair (Provincia Autonoma di Bolzano) – inquadramento minerario

Maria Cristina Bruno (FEM) – biodiversità della stigofauna

Gruppi speleo regionali e nazionali – presentazione progetti, esplorazioni e ricerche

Aggiornamenti Catasto Cavità Naturali e Artificiali

Aggiornamenti normativi a cura della Commissione Speleologica SAT

Domenica 23 novembre – ore 8.00–19.00

Consorzio Valnigra – Villazzano (TN)

Seconda giornata di presentazioni dedicate a esplorazioni, documentazioni e progetti scientifici:

Attività di gruppi speleologici trentini, altoatesini e veneti

Studi idrogeologici e rilievi in grotta

Aggiornamenti sull’Abisso del Laresot

Risultati del progetto CREDO – Cave Ring Experiment for Droplet Observation

Approfondimenti su sistemi glaciali e carsici delle Dolomiti

Studi archeologici e antropologici nella Grotta del Teschio

Intervento conclusivo del geologo Francesco Sauro: Grotte delle Dolomiti – un archivio del tempo

di redazione VT
#convegno
#speleologia
#Trentino
vitaTrentina

Got Something To Say?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

vitaTrentina

Le nostre attività