A Rovereto il 29 novembre alla Filarmonica canzoni d’autore “disarmate” per un mondo migliore

La Sala Filarmonica in Corso Rosmini, 86 a Rovereto ospiterà sabato 29 novembre alle 20.30 il concerto “Immagina la pace – Canzoni d’autore ‘disarmate’ per un Mondo Migliore”. La serata è un omaggio alle canzoni di De André, Tenco, Guccini, Endrigo, Gaber, Finardi, Bennato, Bertoli, Theodorakis, Bob Dylan, Lennon e di altri grandi autori che hanno saputo trasformare la musica in un inno alla pace, alla libertà e alla solidarietà. E all’universalità della musica, linguaggio che unisce e sa donare speranza, per parlare di pace in un momento drammatico che registra ben 56 guerre nel mondo.

A introdurre i vari brani proposti, eseguiti dal vivo dal Maestro Franco Giuliani, fondatore e primo Presidente della Scuola Musicale Jan Novak di Villa Lagarina, e dai musicisti roveretani Adriano Vianini, Paolo Bassetti, Mattia Giuliani, saranno la Presidentessa del Rotaract, il Rotary giovanile, di Rovereto – Riva del Garda Vanessa Pontara e il Presidente del Rotaract Club Trento Matteo Bellè. La voce narrante è affidata a Riccardo Petroni, che è anche direttore artistico del progetto.

L’ingresso è libero senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti.

L’evento è promosso dai Rotary Club Trento, Rovereto Vallagarina, Riva del Garda e Trentino, insieme ad Anpi, Associazione culturale Conventus, Inner Wheel Club Trento, Trento Castello e Rovereto, Associazione Mafalda Donne Trento, con il supporto di Mediocredito Trentino – Alto Adige e insieme al Comune di Rovereto e all’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo.