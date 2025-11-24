Levico Terme, “Voci di donne. Donne musiciste che hanno contribuito alla bellezza del mondo” martedì 25 novembre

Altopiano della Vigolana, al via i lavori di mitigazione del rischio alluvionale sul rio Lavina Grande

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di mitigazione del rischio alluvionale sul rio Lavina Grande, sull’Altopiano della Vigolana, nell’area da cui era scaturita la colata detritica che aveva colpito le case e causato danni durante l’evento di calamità del 28-29 luglio 2024 sia in Vigolana che a Mattarello. Il fenomeno franoso aveva investito la […]