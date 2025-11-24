Levico Terme, “Voci di donne. Donne musiciste che hanno contribuito alla bellezza del mondo” martedì 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Levico Terme e la Biblioteca comunale presenteranno il recital “Voci di donne. Donne musiciste che hanno contribuito alla bellezza del mondo“, martedì 25 novembre alle 20.30 presso la Sala consiliare del Comune di Levico Terme, in via Marconi, 6.
Un’iniziativa dedicata alla forza, al talento e alla sensibilità delle donne che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Il viaggio musicale si aprirà con l’intenso brano “Sposa son disprezzata” di A. Vivaldi, per proseguire attraverso i lieder di Clara Schumann, le eleganti chansons di Cécile Chaminade per poi arrivare alla grande Édith Piaf. Un omaggio alle donne che hanno donato al mondo la loro arte, la loro anima e la loro visione.
Un appuntamento speciale ad ingresso libero: un momento di ascolto e riflessione attraverso la musica per condividere insieme emozioni, consapevolezza e bellezza.
Francesca Bortoli (soprano), Katia Bonadiman (pianista) e Nadia Sandri (curatrice dei testi), protagoniste del recital, hanno unito le loro arti ed esperienze professionali per dar vita dal 2021 a diversi progetti musicali con lo scopo di sensibilizzare il pubblico a temi come la parità di genere, per omaggiare la donna a marzo per la Festa della Donna e a novembre per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, ricordando donne che nonostante le difficoltà dell’epoca hanno dedicato la loro vita alle grandi arti.