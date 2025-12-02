Il Giro d’Italia torna in Trentino, annunciate le tappe

Toccherà anche il Trentino il percorso dell’edizione 2026 del Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio 2026: la 17a tappa, in programma il 27 maggio, arriverà ad Andalo per ripartire il giorno dopo da Fai della Paganella, mentre il Giro d’Italia Women 2026 sarà nuovamente sulle strade provinciali il 4 giugno, quando la 6a tappa partirà da Ala.

Il percorso del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women 2026 sono stati svelati ufficialmente nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma, rivelando come anche quest’anno la Corsa Rosa prenderà il via oltre confine: la partenza è fissata in Bulgaria l’8 maggio, con arrivo finale a Roma il 31 maggio. E come da tradizione, quando la corsa a tappe più amata dagli italiani entra nella fase più attesa, sono le montagne ad ergersi a protagoniste.

Il Giro torna per la terza volta ad Andalo, in occasione della 18a tappa, con partenza da Cassano d’Adda (Bg) ad Andalo, dieci anni dopo il successo nel 2016 dello spagnolo Alejandro Valverde, primo sul traguardo della località dolomitica al termine della 16° tappa che prese il via da Bressanone. Il giorno successivo la carovana ripartì da Molveno. La prima, invece, risale al 1973, nella 18a tappa da Verona ad Andalo, vinta dal grande Eddy Merckx in maglia rosa, indossata dal campione belga dalla prima all’ultima tappa di quella edizione. Una tappa che si svilupperà per 200 km, attraverso le province di Bergamo e Brescia, entrerà in Trentino in Loc. Ca’ Rossa per risalire la Valle del Chiese, toccando quindi Tione, San Lorenzo-Dorsino, Molveno, un primo passaggio da Andalo, Cavedago e di nuovo Andalo. Il giorno successivo, la gara ripartirà da Fai della Paganella per giungere, dopo 166 km, a Pieve di Soligo (Tv), attraversando i borghi della Piana Rotaliana, quindi Trento per poi percorrere la Valsugana fino alle Scale di Primolano ed entrare in provincia di Belluno. “È con grande entusiasmo, afferma Eleonora Bottamedi Sindaca di Andalo, che accogliamo la notizia dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia 2026 ad Andalo, esattamente dieci anni dopo l’ultima volta. Abbiamo tutti ricordi bellissimi di quel 24 maggio 2016: una giornata di grande sport, divertimento e aggregazione. Sarà una grande emozione vedere ancora la carovana rosa arrivare alle pendici della nostra maestosa Paganella e delle incantevoli Dolomiti di Brenta. Andalo è pronta ad accogliere tutti gli appassionati per vivere nuovamente un arrivo di tappa indimenticabile!”.

“Siamo orgogliosi di ospitare la partenza della xx tappa del Giro d’Italia qui a Fai della Paganella. È un evento che porta energia, sport e visibilità: un momento di grande gioia per la nostra comunità. Lo sport unisce, valorizza il territorio e ci permette di mostrare al mondo la bellezza delle nostre montagne. Ringrazio tutti coloro che renderanno possibile questa giornata di festa e di grande emozione”, è la dichiarazione di Mariavittoria Mottes, Sindaca di Fai della Paganella.

Dopo il successo della tappa del Giro maschile 2025 con l’arrivo a Passo San Valentino, la Vallagarina si prepara ad accogliere l’élite del ciclismo femminile internazionale grazie al Giro d’Italia Women. Da Ala, infatti, il 4 giugno partirà la 6a tappa del Giro Women che dopo 155 km, passando dalla sponda orientale del lago di Garda si concluderà a Brescello, il paese dell’Emilia reso celebre dalla trasposizione cinematografica dei racconti dello scrittore Giovannino Guareschi ispirati dalle figure di Don Camillo e Peppone. Ala è pronta a “vestirsi a festa” e a onorare il suo ruolo ospitante mostrando con orgoglio, in questa occasione, la sua grande offerta culturale: il suo centro storico, uno dei più belli del Trentino, con i suoi ineguagliabili palazzi barocchi, eredità preziosa dell’epoca della seta e del velluto. Soddisfazione espressa dalle parole del Presidente dell’ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Giulio Prosser: “Dopo il record di ascolti del 2025, è un onore vedere la Vallagarina confermarsi palcoscenico privilegiato per il grande ciclismo. Ala saprà accogliere le campionesse del Giro Women con il calore che contraddistingue la nostra gente. Questo evento è una straordinaria opportunità per mostrare al mondo non solo la nostra vocazione sportiva, ma l’anima autentica del nostro territorio”. Anche il Sindaco di Ala, Stefano Gatti, commenta soddisfatto: “Siamo orgogliosi che il nostro comune ospiti la partenza della tappa Ala–Brescello del Giro d’Italia femminile. È un’occasione preziosa per celebrare lo sport, valorizzare il territorio e accogliere atlete di livello internazionale. Sarà una festa per tutta la comunità e un momento di grande visibilità per il nostro comune.”