Emergenza casa, LocAzione lascia il posto alla Fondazione Trentino Abitare

Il patrimonio di esperienze e relazioni del Progetto LocAzione, dedicata alla facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di un’abitazione in Trentino, sarà a breve raccolto e sviluppato dalla Fondazione Trentino Abitare, promossa sempre da Atas Onlus e L’Alveare (ex Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo), con la partecipazione di altri soggetti come l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese del Trentino, Arcobaleno Cooperativa Sociale e Cooperativa Movitrento.

Hanno manifestato la volontà di aderire alla Fondazione il Comune di Rovereto, il Comune di Riva del Garda, il Comune di Pergine Valsugana, il Comune di Arco, il comune di Borgo Valsugana, il comune di Mori, la Comunità Alto Garda e Ledro. Nei prossimi giorni gli enti formalizzeranno la partecipazione alla Fondazione con il voto nei rispettivi consigli comunali. (L’unico ad aver aderito formalmente, finora, è il Comune di Arco, come ha spiegato l’assessore Mattia Mascher).

“La Fondazione – ha spiegato l’assessora alle politiche sociali del Comune di Trento Giulia Casonato – è un esempio concreto di come pubblico e privato possano collaborare in modo efficace e innovativo, offrendo risposte soprattutto a quella fascia di famiglie che lavora ma fatica comunque a trovare un alloggio. Anche perché è presente sul territorio un enorme potenziale, con circa 5 mila appartamenti sfitti. In molti casi i proprietari non si fidano a metterli sul mercato e gli incentivi economici sperimentati finora non bastano. Servono nuovi strumenti e la Fondazione può offrirceli, proseguendo il lavoro avviato con il Progetto Locazione. Siamo molti Comuni a confrontarci con la stessa crisi abitativa: condividiamo però la necessità di promuovere uno sviluppo che non lasci indietro nessuno, a partire dalle persone più fragili e dai giovani”.

LOCAZIONE. Avviato nel 2023 come un vero e proprio patto per la casa, Locazione è stato il risultato di un progetto finanziato da un bando promosso da Fondazione Caritro, Provincia Autonoma di Trento, Consiglio delle Autonomie Locali e Fondazione Demarchi. L’obiettivo era quello di aumentare la disponibilità di alloggi in affitto sul mercato privato, sostenendo chi si trova in difficoltà e tutelando al contempo i proprietari. Alla rete del progetto avevano fin da subito aderito Atas Onlus (capofila), L’Alveare (ex Casa Padre Angelo), Cooperativa Fai, Croce Rossa Italiana – Comitato di Trento, i Comuni di Trento e Rovereto, le Comunità della Vallagarina e della Val di Non, con il sostegno di Itas Mutua e della Banca per il Trentino Alto Adige. Il Comune di Trento ha fornito, oltre a sostegno finanziario, collaborazione operativa alle attività. In tre anni, LocAzione ha ottenuto risultati significativi: quattro sportelli sul territorio (a Trento, Rovereto, Ala e Cles), oltre 860 richieste gestite e quasi 600 persone accolte in cerca di casa, provenienti da sette diversi Paesi. Al progetto hanno concretamente aderito 68 proprietari, 50 le mediazioni abitative andate a buon fine e nessun caso di morosità o conflitto.