Presentata la “Strenna Trentina 2026”

Una folta assemblea di collaboratori e collaboratrici arrivati da tutto il Trento ha partecipato sabato 29 novembre alla presentazione di “Strenna Trentina 2026” nella sala “Pavoni” dell’Istituto Grafico Artigianelli di Trento. “Si tratta di un ritorno alle origini per la nostra Strenna – ha detto il presidente della cooperativa editrice Marco Bridi, spiegando il significato della scelta di questa sede – perché proprio nella Tipografia degli Artigianelli la nostra pubblicazione è nata e cresciuta”. A proposito, l’esperto grafico Paolo Manincor che per Nuove Arti Grafiche ha curato le ultime trenta edizioni di Strenna, ha ricevuto un prezioso riconoscimento dalla cooperativa editrice “Sono io a ringraziare voi – ha detto commosso – perché le pagine di Strenna mi hanno tenuto a lungo compagnia, mi hanno appassionato e mi hanno fatto conoscere molti di voi, almeno attraverso i vostri nomi”.

Bridi ha illustrato la scelta di copertina – una xilografia del trentino Raffaele Franzoi, scomparso trent’anni fa – voluta come omaggio ad un artista che nel prossimo anno sarà ricordato a Trento con un importante mostra.

Enrico Agostini ha evidenziato alcuni filoni tematici presenti in questa edizione – ampliata di 16 pagine pur mantenendo il prezzo invariato a dieci euro – segnalando anche la dedica di questo numero all’appuntamento olimpico al quale è dedicato un articolo sui primi attrezzi per gli sport invernali in Trentino.

Dopo aver ricordato i collaboratori scomparsi, in particolare don Marcello Farina e Mauro Colaone, il direttore Diego Andreatta ha ringraziato per segnalato anche l’ampliamento di Strenna nel sito web con Lucia Oss che cura originali abbinamenti di vecchi articoli con l’attualità, a conferma della funzione di ponte fra passato e futuro che il popolare almanacco vuole mantenere.