Il derby dell’A22 è dell’ITAS: Modena è battuta 3 a 0

Foto Lorena Bonapace

Continua la striscia positiva dell’Itas Trentino maschile, che nel derby dell’A22 giocato alla BTS Arena ha confermato l’ottimo rendimento casalingo superando per 3-0 la Valsa Group Modena nel match valido per il nono turno di regular season SuperLega. Di fronte al proprio folto pubblico (oltre 3.300 spettatori anche oggi) e contro un avversario in salute, i tricolori hanno saputo reagire alle prime iniziali difficoltà (Modena era scatta avanti anche 10-14 nel primo set) e diventare sempre più padroni della scena, sfoderando una pallavolo convincente ed efficace, perché priva di troppi errori (appena tre in attacco e tredici al servizio) e continuamente caratterizzata da acuti importanti in attacco (57%) e a muro (7 i vincenti). La grande prova di Michieletto (mvp e best scorer, sempre decisivo nei momenti in cui serviva accelerare nel punteggio), ben spalleggiato da Faure (14), hanno impedito a Modena di lottare alla pari nei rush finale di ogni set, tutti gestiti con attenzione e cinismo.

La cronaca. L’Itas Trentino si ripresenta di fronte al suo pubblico con lo stesso starting six proposto domenica al Forum di Assago: Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Michieletto e Ramon schiacciatori, Bartha e Flavio centrali, Laurenzano libero. Modena risponde con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Porro e Davyskiba in posto 4, Anzani e Sanguinetti al centro, Perry libero. L’inizio è equilibrato (5-5), con i martelli di entrambe le squadre subito in palla, poi due muri locali su Davyskiba (di Flavio e poi di Faure) offrono il primo spunto (8-6), che dura però un attimo perché successivamente è lo stesso schiacciatore emiliano a invertire la tendenza con due ace fila (8-10), dopo un errore a rete di Ramon. Mendez interrompe il gioco, ma alla ripresa gli ospiti si tengono stretto il vantaggio (9-11) incrementandolo in seguito con un’altra battuta punto, stavolta di Buchegger (10-14) e un contrattacco di Tizi-Oualou (10-14). Serve un acuto di Faure (servizio vincente e break point da seconda linea) per riportare i Campioni d’Italia in linea di galleggiamento (13-14); l’ace di Bela Bartha pareggia i conti a quota 16, poi un fallo di Tizi-Oualou consente ai padroni di casa di mettere la freccia. La forbice aumenta grazie ad un primo tempo abbondante di Anzani e ad un altro block di Flavio su Buchegger (20-17); è l’accelerazione decisiva, perché poi Trento si tiene stretta il cambiopalla (22-19) e chiude il conto sul 25-21 (battuta out di Porro).

Nel secondo set la sfida torna combattuta punto a punto (4-4 e 7-7); la Valsa Group si crea un paio di occasioni per provare a scappare, ma i muri di Bartha la bloccano due volte. È allora l’Itas Trentino a provare la fuga (10-8) approfittando di un errore a rete di Porro e di due contrattacchi vincenti di Michieletto e Faure (11-8); Modena ritorna subito in auge (11-11) coi servizi dello stesso Porro. La parte centrale della frazione vive sul filo dell’equilibrio (14-14 e 18-18), con le due squadre che provano (senza riuscirci) ad accelerare col servizio, incappando spesso nell’errore. Un’alzata fallosa di Tizi-Oualou consegna il nuovo +2 ai Campioni d’Italia, che affondano il colpo con Michieletto al servizio (23-19) e si portano sul 2-0 già sul 25-20.

I padroni di casa partono a spron battuto anche nel terzo set, issati avanti da un grande Michieletto che attacca, mura e va a segno col servizio per l’iniziale 5-1, corretto poi in 9-4. Giuliani interrompe il gioco due volte nel giro di pochi minuti, ma la sua squadra non si riavvicina mai troppo (14-9 e 16-11), nonostante i tricolori abbassino un po’ la tensione prendendosi qualche murata (17-14), le prime di tutta la serata. È solo un dettaglio, perché poi il 3-0 arriva in fretta (20-16, 23-19 e 25-21), con l’attacco risolutore di Ramon.

“Siamo stati bravi a rimanere in partita nel corso del primo set, quando ci siamo trovati sotto anche di quattro punti – ha commentato l’allenatore Marcelo Mendez al termine della partita – . Non abbiamo calato la tensione ed il grado di combattività in quel caso, giocando in seguito una bella pallavolo, con un livello alto e con un attacco che è stato gestito in maniera molto efficiente da Sbertoli. È una vittoria molto importante, perché ci permette di rimanere in scia alle prime della classe e di continuare a crescere, abbinando anche risultati positivi”.

L’Itas Trentino tornerà in campo già domenica 7 dicembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio (Fermo), per affrontare la Yuasa Battery Grottazzolina nell’ultima trasferta del girone d’andata di regular season SuperLega Credem Banca. Fischio d’inizio previsto per le ore 17: diretta Radio Dolomiti e VBTV.

Il tabellino.

Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-0

(25-21, 25-20, 25-21)

ITAS TRENTINO: Ramon 6, Flavio 4, Faure 14, Michieletto 16, Bartha 7, Sbertoli, Laurenzano (L); N.e. Bristot, Pesaresi, Gabi Garcia, Giani, Sandu, Acquarone e Torwie. All. Marcelo Mendez.

VALSA GROUP: Davyskiba 15, Anzani, Buchegger 10, Porro 3, Sanguinetti 6, Tizi-Oualou 2, Perry (L); Mati 3, Ikhbary 2, Giraudo, Federici (L), Bento 3. N.e. Massari e Tauletta. All. Alberto Giuliani.

ARBITRI: Zavater di Roma e Canessa di Bari.

DURATA SET: 25’, 26’, 25’; tot. 1h e 16’.

NOTE: 3.304 spettatori, incasso di 22.421 euro. Itas Trentino: 7 muri, 6 ace, 13 errori in battuta, 3 errori azione, 56% in attacco, 39% (11%) in ricezione. Valsa Group: 3 muri, 5 ace, 19 errori in battuta, 6 errori azione, 51% in attacco, 39% (18%) in ricezione. Mvp Michieletto.