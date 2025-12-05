A Trento il presepe in legno dei volontari di Spera

È stato inaugurato sotto il porticato del Palazzo della Regione in piazza Dante a Trento il presepe in legno a grandezza naturale realizzato dal Gruppo Volontari di Spera, con il patrocinio del Comune di Castel Ivano, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. L’opera, che negli anni scorsi era stata ospitata anche dalle municipalità di Perugia e Assisi, da tre anni trova spazio accanto al Palazzo della Provincia come contributo della comunità di Castel Ivano alle celebrazioni natalizie del capoluogo.

Le statue lignee, scolpite dall’artista tesino Alberto Boschetti di Pieve Tesino, impreziosiscono un allestimento che quest’anno è ambientato in una tipica malga del Lagorai, scelta simbolica che richiama i valori fondanti della cultura di montagna: essenzialità, vicinanza, solidarietà e un rapporto autentico con la natura. La struttura, ricostruita con cura minuziosa da amici e volontari di Spera, richiama le antiche architetture in legno e pietra, con utensili rurali e dettagli che raccontano la vita quotidiana nelle comunità alpine.

Cuore dell’allestimento è la Natività in cirmolo scolpita da Boschetti, capace di evocare con il suo profumo il legame profondo con i boschi e le radici culturali del territorio. Un’opera che restituisce un forte senso di spiritualità e appartenenza, inserita in uno scenario che diventa espressione della memoria e dell’identità delle comunità del Lagorai.