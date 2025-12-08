Lo spettacolo di Makkox a Brentonico mercoledì 10 dicembre

Foto profilo Facebook Makkox

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 20.45, al Teatro Monte Baldo di Brentonico andrà in scena Lapocalisse, la nuova produzione di Argot Produzioni e Dada, scritta da Marco Dambrosio – in arte Makkox e interpretata da un intenso e magnetico Valerio Aprea.

All’interno di una stagione ricca e variegata, Lapocalisse rappresenta lo spettacolo più atteso: un assolo teatrale di rara forza, capace di tenere insieme ironia, inquietudine contemporanea e una riflessione profonda sul nostro rapporto con il cambiamento. Un appuntamento centrale nel cartellone perché propone un teatro che interroga, emoziona e mette in moto pensiero critico.

L’apocalisse è imminente? Inevitabile? O forse, da qualche parte, resiste ancora un minimo spiraglio di possibilità? Aprea – guidato dalla scrittura brillante e tagliente di Makkox – conduce lo spettatore in un viaggio iperbolico nella nostra difficoltà ad adattarci al nuovo: dalla scienza ai suoi contrari, dagli algoritmi ai piccoli automatismi quotidiani, dalla politica all’inerzia che frena il progresso. Un racconto serrato e lucidissimo che ruota attorno alla parola chiave del nostro tempo: cambiamento. Siamo davvero pronti ad affrontarlo? E soprattutto: lo vogliamo?

Biglietti disponibili su www.trentospettacoli.it e, il giorno dello spettacolo, alla cassa del Teatro Monte Baldo un’ora prima dell’inizio.