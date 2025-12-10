A Castel Ivano la mostra che porta nel cuore degli Ecomusei del Trentino

Il METS – Museo etnografico trentino San Michele, la Rete degli Ecomusei del Trentino – e, in particolare, l’Ecomuseo della Valsugana – danno forma alla settima tappa della mostra “Ecomusei per il territorio. Viaggio fra ambienti, culture e tradizioni”.
L’appuntamento è sabato 13 dicembre alle 11 presso il Municipio di Agnedo, nel comune di Castel Ivano. La mostra si propone come un itinerario, insieme reale e simbolico, attraverso gli ecomusei del Trentino: luoghi vivi dove il passato dialoga con il presente, e la tradizione diventa chiave di lettura con cui leggere l’oggi e strumento per immaginare il futuro. Non semplici contenitori di memoria, ma organismi vivi che continuano a generare senso e identità.
La mostra sarà visitabile ad Agnedo da lunedì 15 dicembre 2025 fino al 30 gennaio 2026 con apertura al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 11.30 (festivi chiuso).