L’Unione sportiva Quercia di Rovereto compie 80 anni

L’Unione sportiva Quercia di Rovereto taglia il traguardo degli 80 anni ed ha festeggiato questo risultato presso l’auditorium di Trentino Sviluppo in un appuntamento molto partecipato. Con l’occasione sono stati premiati gli atleti che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione 2025: atleta dell’anno è la mezzofondista Valeria Minati. In programma anche la distribuzione dell’annuario sociale.

Il presidente della società sportiva Carlo Giordani ha ricordato in apertura la storia dell’Unione sportiva Quercia. Sono state numerose le autorità che hanno presenziato, tra queste la sindaca di Rovereto Giulia Robol, che è intervenuta evidenziando il rapporto tra la società sportiva con i suoi valori e la città, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, i consiglieri provinciali Francesco Valduga e Alessio Manica, il presidente della Comunità della Vallagarina Alberto Scerbo, alcuni sindaci della zona, la presidente del Coni Trento Paola Mora, il presidente della Fidal Trentino Luca Zeni.

Alla festa erano invitati gli oltre 500 tesserati della società, oltre a dirigenti, tecnici, volontari e atleti del passato. La Quercia è stata fondata nel maggio del 1945. Dopo gli inizi come polisportiva, la società si è concentrata su atletica e basket e negli ultimi cinquant’anni solo sull’atletica, disciplina in cui è arrivata a posizioni di vertice in campo nazionale. Sono una cinquantina di atleti portati in maglia azzurra e la società si è aggiudicata una serie lunghissima di titoli italiani assoluti, juniores e allievi, con squadre maschili e femminili in primo piano. Una fama che è diventata internazionale con l’organizzazione di eventi come il Palio Città della Quercia e il Cross della Vallagarina; ma negli anni l’impegno è andato anche ad iniziative per le scuole e i più giovani.