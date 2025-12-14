SuperLega, l’Itas Trentino batte i Piacenza

L’Itas Trentino ottiene il primo posto finale nel girone d’andata di SuperLega. Vincendo 3-2 in rimonta con Piacenza il match dell’undicesimo turno, la formazione campione d’Italia si è infatti aggiudicata allo sprint il titolo d’inverno, superando proprio sulla linea del traguardo sia Verona (sconfitta 1-3 in casa da Modena) sia Perugia grazie ad un migliore quoziente set, il primo discriminante preso in esame in caso di arrivo a pari punti (26) e a pari numero di vittorie (9) come è effettivamente avvenuto.

“Non abbiamo mai mollato e questo conta ancora di più di tutto il resto – ha commentato l’allenatore Marcelo Mendez al termine della partita –. Ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato bene ed altri meno, ma penso che la squadra abbia dimostrato carattere e questo è l’aspetto che mi rende più soddisfatto stasera. Garcia è entrato benissimo in partita e ci ha dato una grande mano in tutti i fondamentali, dimostrando tutte le sue qualità latine. Volevamo il primo posto e lo abbiamo ottenuto con una risalita che è partita da lontano in questo girone d’andata; sono felice per la squadra e anche per i tifosi che hanno visto grande partita”.

Fra una settimana il prossimo impegno in campionato dell’Itas Trentino, che inizierà il girone di ritorno domenica 21 dicembre alla Kioene Arena di Padova, ospite della Sonepar. Fischio d’inizio previsto per le ore 18, con diretta RAI Sport, VBTV e Radio Dolomiti.