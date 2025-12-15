All’ex Hotel Panorama di Sardagna 40 alloggi per i poliziotti

Via libera alla realizzazione della palazzina alloggi e al poligono di tiro presso la Questura di Trento e alla creazione di una foresteria temporanea per gli agenti di polizia all’interno dell’ex Hotel Panorama di Sardagna. Sono stati firmati questa mattina dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dal capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani i due protocolli d’intesa tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Provincia finalizzati a rafforzare la sicurezza sul territorio e a migliorare le condizioni operative del personale della Polizia di Stato.

Per quanto riguarda il contenuto, il primo protocollo riguarda la progettazione e realizzazione di una palazzina alloggi all’interno del compendio di viale Verona, sede della Questura di Trento, insieme alla realizzazione di un poligono di tiro idoneo all’uso di armi lunghe destinato all’addestramento del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale trentino, assieme ad alcuni interventi per il potenziamento dei sistemi di sicurezza passiva della Questura.

Il secondo protocollo prevede invece la messa a disposizione, in comodato d’uso gratuito e per la durata di tre anni, dell’immobile “ex Hotel Panorama” di Sardagna, di proprietà della Provincia, per la realizzazione di alloggi collettivi di servizio destinati al personale della Polizia di Stato, per tutto il periodo antecedente alla costruzione della nuova palazzina alloggi nel compendio di viale Verona. L’immobile è attualmente oggetto di un intervento di ristrutturazione con conclusione prevista entro gennaio 2026. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 200.000 euro. A lavori ultimati potrà ospitare almeno 40 posti letto in stanze singole e doppie, complete di servizi e spazi comuni.