Inverno al MUSE, le proposte del Museo delle scienze di Trento durante le festività

Non si fermano le proposte del MUSE, il Museo delle scienze di Trento, durante le festività natalizie. Dalle due nuove mostre, “In vista dello scatto” e “Il potere delle macchine” alle escursioni al Giardino d’inverno delle Viote sul Monte Bondone, fino alle opportunità offerte dal programma di membership Family&Friends.

In vista dello scatto – Mostra di fotografie storiche e video mapping

Una mostra che rende protagonisti il movimento, il gesto atletico, le forti emozioni, le imprese “impossibili” come ingredienti perfetti per la/il fotografa/o alla ricerca dello scatto mozzafiato: prende forma così un percorso nella storia della fotografia trentina che approfondisce le relazioni tra il fenomeno sportivo e le sue rappresentazioni culturali, in rapporto con il progresso tecnologico, la società e l’ambiente.

All’esposizione si collega un video mapping proiettato sulle vele del MUSE: un racconto visivo che attraversa i paesaggi e la storia sportiva del Trentino, dalle origini ottocentesche agli sport Olimpici e Paralimpici di oggi. Un viaggio tra luoghi, gesti e corpi che esprimono abilità, forza, velocità e resistenza, celebrando l’evoluzione dello sport come esperienza inclusiva, simbolo di progresso tecnologico e valore sociale. Perché lo sport è benessere, comunità e futuro, oltre ogni traguardo.

La mostra fotografica e il video mapping anticipano l’esposizione “Oltre il traguardo. La scienza che muove lo sport”, in programma al MUSE dal 1° febbraio al 27 settembre 2026.

L’iniziativa fa parte del progetto culturale di sistema, Combinazioni_caratteri sportivi, ideato e promosso dall’Assessorato alla Cultura della Provincia autonoma di Trento e si inserisce nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici e valorizzerà il dialogo tra arte, cultura e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

Il potere delle macchine – Umanità, ambiente, tecnologia nel Trentino del Cinquecento

La prima metà del Cinquecento è un’epoca in cui l’ingegno meccanico e l’innovazione tecnologica influenzano profondamente l’economia, la società e l’ambiente. Il percorso espositivo ti accompagna alla scoperta delle molteplici implicazioni, spesso ambivalenti, di questi profondi cambiamenti.

Dall’invenzione della stampa all’esplorazione astronomica, dalle mappe agli oggetti di uso quotidiano, dalla medicina all’agricoltura: un itinerario tematico attraverso le sale del Palazzo delle Albere, dove oggetti originali, volumi rari e strumenti antichi raccontano storie centenarie di trasformazione, innovazione e resistenza.

La mostra temporanea rientra nel programma dell’Euregio Anno dei musei 2025 / Euregio Museum Jahr 2025, nato in occasione del cinquecentesimo anniversario dei moti contadini del Tirolo. Un anno di iniziative culturali, a cura di oltre 70 istituzioni dei tre territori, per riflettere sul ruolo della tecnologia nella costruzione delle società moderne e sulle tensioni che essa ha generato, ieri come oggi.

Giardino d’inverno – Tra neve e tracce degli animali nel Giardino Botanico Alpino Viote

Vuoi scoprire cosa si nasconde sotto la neve? Esplora il paesaggio incantato delle Viote con le ciaspole ai piedi, impara a riconoscere le tracce di animali e scopri le strategie di adattamento al freddo. Dopo l’escursione, riscaldati con una tisana nella Sala delle Erbe, partecipa al laboratorio per imparare a costruire palline di semi per l’avifauna e osserva con i binocoli gli uccelli sulle mangiatoie.

Indossa gli scarponcini e un abbigliamento adeguato a un’escursione in montagna. Le ciaspole sono fornite dal Giardino Botanico Alpino Viote.

L’attività si svolge solo in presenza di neve e con bel tempo. In caso contrario l’attività verrà annullata con comunicazione il giorno prima.

Il MUSE per le Feste

Vivi la magia delle feste al MUSE: partecipa agli eventi e alle attività, trova il regalo ideale al MUSE Shop e, se ti abboni alla MyMUSE Membership Family&Friends a partire dal 29 novembre, approfitta dell’edizione limitata del Passaporto e Kit dell’esplorazione.

La tua avventura nel mondo della scienza e della natura comincia da qui. C’è un passaporto speciale, diverso dagli altri. Non serve per viaggiare tra i Paesi, ma per visitare universi fatti di stelle e pianeti, giardini ricchi di biodiversità, antichi villaggi e conoscere storie che raccontano la natura, il paesaggio, l’evoluzione della vita, la tecnologia.

È il Passaporto dell’esplorazione, il tuo diario di viaggio che ti accompagnerà in tutte le tue avventure più speciali. Come funziona?

Abbonati alla MyMUSE Membership Family & Friends, visita il MUSE e le sue sedi territoriali, partecipa a eventi e attività, raccogli i timbri.

Il Passaporto ha validità di 3 anni, con rinnovo annuale della MyMUSE Membership Card Family&Friends.

Le tappe della tua avventura:

Dopo 3 timbri nel primo anno riceverai un regalo per continuare la tua esplorazione. Al primo rinnovo ti aspetta una sorpresa misteriosa. Nel secondo anno, dopo 2 nuovi timbri un altro premio speciale ti attende. Al secondo rinnovo potrai partecipare a un evento esclusivo, riservato solo a vere/i esploratrici/ori. Al terzo rinnovo sarai ufficialmente una giovane esploratrice o un giovane esploratore del MUSE, con tanto di diploma!

Speciale Passaporto e Kit dell’esplorazione – Un kit per vivere esperienze sorprendenti

Approfitta dell’edizione limitata: acquista il Passaporto e Kit dell’esplorazione. Al suo interno troverai:

– una lente d’ingrandimento per osservare ed esplorare le meraviglie della natura

– il passaporto per collezionare i timbri e ricevere sorprese speciali

– la Membership Card Family&Friends per tornare al MUSE tutte le volte che vuoi

Costo: 55 €

Puoi acquistarlo online su Ticketlandia, al MUSE Shop, in biglietteria al MUSE e al Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, al negozio Altern@tiva di Trento o al negozio Giocartoleria a San Michele all’Adige. Oppure puoi scrivere a museshop@muse.it

*Ricordati di passare in museo, scrivere il nome sulla tua card e attivarla entro tre mesi dall’acquisto.