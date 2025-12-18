Per Natale all’Auditorium S. Chiara di Trento arriva “Lo Schiaccianoci”

Photo by Massimiliano Donati

Andrà in scena in doppia replica, alle ore 16.30 e alle ore 20.30, lo spettacolo natalizio del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, che domenica 21 dicembre, all’Auditorium S. Chiara di Trento, vedrà protagonista un’icona dei balletti classici, Lo Schiaccianoci, su musica di Cajkovski, basato sulla fiaba “Lo Schiaccianoci e il Re dei topi” di E.T.A. Hoffmann, rappresentato dall’acclamata e prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet – Balletto di Mosca, composta da un cast di stelle del balletto

C’è forse qualcosa nel balletto di più incantevole della favola della piccola Clara che la notte di Natale scopre, con il giocattolo ricevuto in dono, un mondo incantato e l’amore? Lo Schiaccianoci, titolo per eccellenza dell’infanzia, da oltre centotrenta anni incanta grandi e piccini, tanto da diventare immancabile appuntamento delle feste natalizie. Vederlo fa ritornare bambini, rapiti dalla bellezza dei regali sotto l’albero, dalla magia dell’attesa e dalla meravigliosa musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij in cui sogno e realtà, innocenza infantile e inquietudini del passaggio all’età adulta della protagonista, convivono con pienezza di sfumature.

Ispirato al racconto Schiaccianoci e il Re dei Topi di E.T.A. Hoffmann, edulcorato nel libretto da Marius Petipa che ne ha firmato la coreografia insieme a Lev Ivanov, Lo Schiaccianoci torna in scena, secondo tradizione, con il Russian Classical Ballet, nota compagnia di stelle russe, capace di trasportare nei due atti in cui si snoda non solo i protagonisti nel Regno dei Dolciumi, ma anche tutti gli spettatori in un mondo magico e fatato.

Lo Schiaccianoci del Balletto di Mosca andrà in replica anche al Teatro Comunale di Bolzano lunedì 22 dicembre (ore 20.30).

I pochi biglietti ancora disponibili per la replica delle ore 16.30 sono acquistabili online su https://ticket.centrosantachiara.it/content oppure presso le biglietterie del Centro S. Chiara. Per avere maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it oppure chiamare il numero verde 800013952