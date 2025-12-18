Presentata la 52ª edizione della Ciaspolada, ma manca ancora il tracciato

La Ciaspolada 2024 -Foto Bruno Battocletti e Raffaele Merler

È in programma domenica 4 gennaio la 52ª edizione della Ciaspolada, la tradizionale corsa con le ciaspole che è stata presentata oggi a Trento nella Sala Nones della Banca Trentino Südtirol, anche se ancora non è stata definita quale sarà la località scelta per tracciarvi il percorso di gara, hanno spiegato gli organizzatori, “visto che per ora il clima non ha voluto dare una mano regalando qualche nevicata”.

Poiché il 2026 sarà l’anno delle Olimpiadi invernali in Trentino, e poiché spesso in passato in occasione di Giochi a cinque cerchi numerosi conflitti sono stati sospesi, dall’Alta Val di Non arriverà l’invocazione a fermare le armi e a rispettare una sorta di tregua olimpica, peraltro evocata anche da Sergio Mattarella, su tutti i campi di battaglia del mondo, che non sono pochi (52 in questo momento), come ha spiegato il vicepresidente del comitato organizzatore Stefano Graiff, illustrando il significato di questa iniziativa: «Lo sport può essere un veicolo di promozione della pace – ha affermato – e La Ciaspolada inaugurerà il 2026 lanciando questo messaggio attraverso il suo logo, Ciaspolino, che in queste edizione tiene in mano la bandiera multicolore; attraverso il concerto del «Mini Coro di Rovereto» proposto il giorno dell’inaugurazione; attraverso i rintocchi di Maria Dolens, la Campana dei caduti, che nel 2026 compirà 100 anni, al cui suono si svolgerà l’accensione del tripode in piazza San Giovanni a Fondo. Infine organizzeremo una raccolta di firme in calce ad un manifesto che chiede la fine di tutte le guerre».

Un’altra notizia interessante l’ha data il presidente Gianni Holzknecht, ufficializzando la presenza alla gara di una squadra indiana, che giungerà al seguito del segretario generale della Wssf, la federazione internazionale di questa disciplina, Muddasir Mir Nazir, con il quale verrà pianificata l’assegnazione del Campionato del Mondo del 2027 proprio a La Ciaspolada.

A impreziosire la mattinata sono poi intervenuti tre atleti di spicco del panorama sportivo trentino, quali il giocatore dell’Aquila Basket Toto Forray, il mezzofondista Yeman Crippa e il campione italiano di paratriathlon Michele Pasquazzo. Ciascuno di loro ha rimarcato l’importanza dell’evento organizzato in Val di Non, oltre ad esprimere l’auspicio di prendervi parte il prima possibile indossando le racchette da neve e il pettorale. Quello della 52ª edizione lo hanno comunque ricevuto in dono.

All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Borgo d’Anaunia Daniele Graziadei, il presidente dell’Apt della Val di Non Lorenzo Paoli, il responsabile marketing di Melinda Andrea Fedrizzi, il rappresentante del Gruppo Itas Assicurazioni Andrea Gentilini, il presidente della Comunità Val di Non Martin Slaifer Ziller, mentre a fare gli onori di casa, per Banca Trentino Südtirol, è stato Roberto Graziadei.

A valorizzare il clima festivo, nel fine settimana della gara, ci penserà anche il mercatino allestito dal 6 dicembre lungo le vie di Fondo e al Lago Smeraldo, chiamato «Il Borgo di Natale», che non a caso rimarrà aperto fino al 4 gennaio, tutti i giorni dal 20 dicembre in poi. Al suo interno si possono trovare prodotti artigianali, laboratori, installazioni artistiche, musica dal vivo e animazioni per i bambini, opportunità delle quali potranno quindi godere anche i concorrenti, valorizzando il proprio weekend in Alta Val di Non.

Una novità importante di questa edizione è il marchio Eco-Eventi, che la Provincia autonoma di Trento ha da poco assegnato a «La Ciaspolada». Si tratta di una certificazione che si lega alla sostenibilità ambientale dell’evento, perseguita attraverso una serie di buone pratiche, quali la somministrazione di acqua che proviene dall’acquedotto; la distribuzione di frutta di stagione come mele, arance, clementine e prodotti provenienti da fornitori locali; la distribuzione del cibo che avanzerà alle onlus locali; l’eliminazione degli imballaggi monodose; la presenza di isole ecologiche per una corretta raccolta differenziata; la disponibilità di servizi navetta gratuiti al fine di ridurre il traffico e l’inquinamento.