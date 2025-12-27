Itas Trentino femminile sconfitta dalla capolista Costa Volpino

Foto Lorena Bonapace

Niente da fare per l’Itas Trentino femminile nella sfida al vertice del girone A contro la capolista C.B.L. Costa Volpino: nell’ultima partita del 2025 sono le bergamasche ad imporsi espugnando in quattro parziali il Sanbàpolis, allungando in classifica sulle inseguitrici e rafforzando il proprio primato. Di fronte ad una splendida cornice di pubblico le gialloblù sono andate a sbattere sulla solidità delle avversarie, attentissime a muro e in difesa e abili in attacco con gli spunti di Grosse Scharmann (22 punti) e Pistolesi (30 punti), con quest’ultima premiata come mvp della sfida. Nel corso della gara Beltrami ha provato a giocarsi la carta Ristori Tomberli in posto 4, dando fiducia anche a Guerra e Andrich, senza però riuscire a trovare le contromisure per mutare l’inerzia della sfida. I 22 punti personali di Lazda non sono bastati a Trento, calata soprattutto a muro e in difesa dopo aver approcciato al meglio la gara, aggiudicandosi con merito il primo set.

La cronaca. Per l’ultimo impegno del 2025 Beltrami si affida inizialmente al sestetto tradizionale, con Monza al palleggio, Lazda opposto, Pamio e Giuliani schiacciatrici, Cosi e Marconato al centro e Laporta libero. Luciano Cominetti, tecnico di Costa Volpino, risponde con Dell’Orto al palleggio, Grosse Scharmann opposto, Mangani e Pistolesi laterali, Brandi e l’ex Pizzolato al centro e Gamba libero. In avvio è Lazda a prendere per mano l’Itas Trentino e a condurla a suon di attacchi al +4, quando il tabellone del Sanbàpolis segna 11-7 con coach Cominetti costretto al time out. La reazione ospite però è immediata e il turno al servizio di Pistolesi riporta le bergamasche in parità (11-11), situazione che permane fino al nuovo strappo gialloblù, agevolato da tre errori in attacco di Grosse Scharmann (22-18). Il muro di Cosi (23-18) sembra mettere al sicuro il parziale ma il cambio-palla trentino si inceppa con Pizzolato al servizio: la C.B.L. piazza un break di 5-0 riaprendo il set, che Trento conquista con carattere e lucidità ai vantaggi, dopo aver annullato due set point, grazie al provvidenziale ace di Cosi e al mani-out di Giuliani (29-27).

Itas immediatamente costretta a rincorrere in avvio di secondo set (5-9), i muri di Monza e Pamio valgono il -2 (10-12), ma Trento non riesce a trovare l’aggancio, incassando l’ace di Grosse Scharmann e scivolando nuovamente a -4 (13-17). Il doppio cambio Guerra-Andrich permette alle gialloblù di trovare un prezioso break per riavvicinarsi (15-17, muro proprio di Andrich), ma anche in questo caso Costa Volpino torna a spingere sull’acceleratore prendendosi in set con l’ultimo guizzo di Pistolesi (21-15).

Il grande equilibrio in avvio di terzo parziale lo spezza Grosse Scharmann a suon di attacchi (da 7-7 a 7-10) ma Marconato rimedia prontamente (10-10). Costa Volpino alza però un sistema muro-difesa invalicabile, Trento fatica a trovare varchi in attacco e in difesa non raccoglie come di consueto con la C.B.L. che scappa 11-16 con la pipe di Pistolesi. Beltrami si gioca la carta Ristori Tomberli (per Pamio), Lazda prova a riaprire il set (19-21) ma sul più bello la rimonta gialloblù si interrompe con le bergamasche che sprintano verso il 21-25.

Altra partenza equilibrata (8-8) ma come nel set precedente sono le ospiti ad allungare, con Grosse Scharmann e Brandi protagoniste (10-14). Con Lazda al servizio l’Itas Trentino si rifà sotto, giungendo al -1 con Marconato (13-14). Pistolesi, però, non ci sta e con tre attacchi ravvicinati riporta Costa Volpino a distanza di sicurezza (15-19). Entrano Guerra e Andrich, ma due muri della C.B.L. fanno calare in anticipo il sipario sulla sfida (16-22), chiusa da un attcco in rete di Lazda (18-25).

«Spiace non essere riusciti quanto meno ad allungare la sfida al quinto set, perché le possibilità per farlo le abbiamo avute ma non abbiamo saputo sfruttarle – spiega a fine gara Alessandro Beltrami, allenatore dell’Itas Trentino – . L’approccio alla gara è stato molto positivo, ma dopo un ottimo primo set siamo mancati in alcuni aspetti del nostro gioco che devono sempre caratterizzarci ed essere una parte importante della nostra identità. Complimenti a Costa Volpino, che ha dimostrato di essere ulteriormente cresciuta rispetto alla prima parte di stagione».

L’Itas Trentino tornerà in campo domenica 4 gennaio 2026 in trasferta sul campo della Gruppo Formula 3 Messina nel match valido per la settima giornata del girone di ritorno di Regular Season.

Il tabellino.

Itas Trentino – C.B.L. Costa Volpino 1-3

(29-27, 21-25, 21-25, 18-25)

ITAS TRENTINO: Monza 1, Lazda 22, Pamio 6, Giuliani 11, Marconato 12, Cosi 4, Laporta (L); Ristori Tomberli 2, Guerra 0, Andrich 2, Colombo 0. N.e. Iob, Zeni (L). All. Alessandro Beltrami.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’Orto 0, Grosse Scharmann 22, Mangani 8, Pistolesi 30, Brandi 10, Pizzolato 5, Gamba (L); Fumagalli 0, Dell’Amico 0, Favaretto 0. N.e. Martinez, Giani, Busetti (L). All. Luciano Cominetti.

ARBITRI: Fabio Pasquali di Bologna e Luca Pescatore di Roma.

DURATA SET: 31’, 23’, 30’, 26’ (totale: 2h).

NOTE: Itas Trentino: 10 muri, 2 ace, 11 errori in battuta, 16 errori in azione, 30% in attacco, 74% (40%) in ricezione. Costa Volpino: 8 muri, 1 ace, 12 errori in battuta, 17 errori in azione, 41% in attacco, 51% (27%) in ricezione. Spettatori: 674. Mvp: Pistolesi.