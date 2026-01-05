Grande festa della Befana a Folgaria tra sci alpino e immersioni sotto i ghiacci

Sull’Alpe Cimbra torna la Grande festa della Befana in piazza a Folgaria, dove, tra dj set, effetti luminosi e le meravigliose Befane, la località trentina saluterà questo periodo di festeggiamenti.

L’8 e il 9 gennaio la località Fondo Grande a Folgaria si trasformerà nel cuore pulsante dello snowboard europeo, ospitando le attesissime gare di slalom parallelo maschile e femminile. I riflettori saranno puntati sulla famosa pista Salizzona, celebre per la sua sfida tecnica e per il panorama mozzafiato che la circonda. Un vero simbolo di eccellenza per lo snowboard e gli sport invernali dove i migliori talenti del circuito europeo si sfideranno con tecnica e velocità, cercando di conquistare punti preziosi per la classifica.

Dal 16 al 18 gennaio 2026 si disputerà inoltre la Gara Nazionale FISDIR – Sci Alpino, uno degli appuntamenti più significativi del calendario sportivo dedicato all’inclusione.

Per tre giorni, le piste innevate di Passo Coe diventeranno il punto di incontro per oltre 100 atleti con disabilità intellettivo-relazionale, provenienti da tutta Italia e da diversi paesi esteri, pronti a sfidarsi in un clima di sportività, impegno e crescita personale. Il cuore dell’evento sarà la Pista Termental, che offrirà un tracciato tecnico e coinvolgente per le competizioni di sci alpino. A partire dalle ore 9:00, gli atleti daranno vita a prove avvincenti, introducendo determinazione, talento e passione per la montagna.

A gennaio tornerà inoltre uno degli appuntamenti più attesi di tutto l’inverno, la Ciaspomagna Cimbra, il 17 e 24 gennaio. È un evento che si tiene ogni anno sull’Alpe Cimbra nella magnifica cornice di Millegrobbe e dell’altopiano di Vezzena, una delle principali aree sciistiche e turistiche situate nel Trentino, in Italia. Si tratta di una manifestazione che unisce due elementi caratteristici della montagna invernale: le ciaspole, le racchette da neve, e la cucina tipica dell’Alpe Cimbra (da cui il nome “Ciaspomagna”). 8.5 km di storia, cultura, tradizioni e buona cucina in un’atmosfera da fiaba. Immaginate di essere immersi in un silenzio avvolgente, dove l’unico suono che rompe la tranquillità è il crepitio della neve sotto i vostri passi.

E poi si tornerà a puntare i riflettori con la Marangoni Cup, i campionati italiani sci Lions Open, il 40° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI VVF che porterà sulle piste oltre 1000 vigili del fuoco provenienti da tutta Italia.

Grande protagonista, inoltre, il lago ghiacciato di Lavarone con due stage di Immersioni sotto i ghiacci il 31 gennaio e 1 febbraio e ancora il 7 e 8 febbraio, dove, ad immergersi, saranno anche la campionessa mondiale di apnea Alessia Zecchini e il campione mondiale di nuoto Luca Da Prato.