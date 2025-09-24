Al Cinema Paradiso di Folgaria il film sulla storia della palestinese Hind Rajab

Il Cinema Teatro Paradiso di Folgaria invita la comunità a una serata di riflessione e impegno civile giovedì 25 settembre alle 20.30, con la proiezione del film La voce di Hind Rajab, diretto dalla regista tunisina Kaouther Ben Hania. Il film racconta la tragica storia di Hind Rajab, una bambina palestinese di sei anni uccisa dalle forze israeliane a Gaza nel gennaio 2024. Attraverso le registrazioni reali delle sue disperate chiamate ai soccorritori della Mezzaluna Rossa, il film offre uno spunto di riflessione sul conflitto e sulla condizione dei bambini in zone di guerra.

L’introduzione al film sarà a cura del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, con la testimonianza di Abdallah Inshasi, atleta roveretano originario di Gaza e cofondatore del Gaza Parkour Team. Inshasi, attualmente residente a Rovereto e attivo nel circolo Arci Brentonico, ha dedicato la sua vita a promuovere la pace e la solidarietà attraverso lo sport, offrendo ai giovani di Gaza un’alternativa alla violenza quotidiana.

Il biglietto per la proiezione ha un costo di 6,50€. Il film sarà in programmazione anche al Cinema Paradiso di Folgaria nelle seguenti date: giovedì 25 settembre alle 18, sabato 27 settembre alle 18 e alle 21, e domenica 28 settembre alle 18 e 21. L’iniziativa sostiene una raccolta fondi a favore delle famiglie di Gaza, contribuendo concretamente a portare aiuti a chi ne ha più bisogno.