Il Coro San Romedio ricorda Camillo Moser. Domani il concerto all’auditorium comunale di Lavis

“Camillo Moser ha avuto il merito indiscusso di essere stato, prima ancora che compositore e per quanto lo fosse, un maestro, una guida sicura, cresciuta nella Palestra che egli volle severa, ma amata, come lo scalatore può amare il percorso rischioso e il sole che magari lo acceca. Egli, infatti, identificò, si può proprio dire, il suo lavoro con la sua stessa vita …”. Con queste parole Italo Varner nato e vissuto a Lavis, ricordava Camillo Moser, musicista, compositore, direttore di diverse formazioni corali e docente di diversi direttori delle formazioni corali che, specie negli anni sessanta, si sono diffuse nelle Valli del Trentino.

All’inizio del 2026, anno in cui ricorrono i 100 anni dalla nascita della SAT\SOSAT e, in senso lato, del fenomeno del “Canto di Montagna” e a pochi giorni dalla chiusura del 2025, anno in cui ricorreva il quarantennale dalla scomparsa del mastro Camillo, il Coro San Romedio e la Federazione Cori del Trentino vogliono ricordare insieme Camillo Moser con un evento che si svolgerà domani, sabato 10 gennaio (ore 20.30, auditorium comunale) a Lavis e che vede la partecipazione, il sostengo ed il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Lavis e dell’assessora Caterina Pasolli.

Il Coro San Romedio di Romeno, diretto da Luigi Deromedis, ha dedicato a Camillo Moser, in occasione del 60° di fondazione celebrato nel 25, un volume dal titolo Ritroveremo i Grilli, che attraverso una serie di testimonianze traccia la vicenda della Coralità Trentina con sguardi anche verso il futuro e con un focus particolare sul contributo che Moser ha dato a questo fenomeno culturale e musicale, ed un incisione monografica di brani del mastro di Lavis dal titolo: Brillano le stelle.

Questo lavoro verrà dunque presentato a Lavis domani, sabato 10 gennaio, alle ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale. Durante la serata il Coro San Romedio eseguirà alcuni dei brani contenuti nella raccolta con la straordinaria partecipazione del quartetto di corni composto da Lucia Maria Palumbo, Nicola Ravelli, Nilo Caracristi e Diego Moser che accompagnerà il coro nell’esecuzione dei due brani che più di tutti identificano il maestro Moser: La Madonina e La tera del nono.

A raccontare Moser, come padre, musicista e maestro saranno Diego Moser, Luigi Deromedis, direttore del San Romedio e Paolo Bergamo, Presidente della Federazione Cori del Trentino attraverso alcune clip preparate per l’occasione. Un pensiero ed un omaggio, infine, anche a Italo Varner: Gino Tarter, presidente onorario della CO.F.AS e attore, interpreterà alcuni testi del poeta.