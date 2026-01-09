SAT e Sosat, cent’anni insieme: il “la” all’anniversario

La conferenza stampa a Trento (foto Coro SOSAT)

Avevano festeggiato il novantesimo con un memorabile concerto insieme. In questo 2026 hanno scelto di programmare insieme tutte le principali iniziative del loro centenario i cori della SAT e della SOSAT, presentato stamane al Castello del Buonconsiglio dove il 24 maggio 1926 il primo gruppo di coristi animati da Nino Peterlongo tenne il primo concerto, famoso anche perchè eseguito dietro ad una paravento, per non farsi vedere dal pubblico. “In quella scelta c’era tutta l’umiltà che sembra ha caratterizzato la coralità alpina”, ha spiegato in un’affollata conferenza stampa il presidente del Coro della SOSAT Andrea Zanotti, sottolineando come i due cori si siano distinti per consolidare il patrimonio dei canti di montagna. “Abbiamo messo in canto alcuni valori delle nostre genti e del mondo contadino”, ha aggiunto Claudio Pedrotti, presidente del Coro della SOSAT.

“Sarà un centenario che coinvolgerà tutta la coralità trentina, impegnata in questo momento a coltivare questa passione anche nei giovani”, ha evidenziato il presidente della Federazione Paolo Bergamo nel dare il “la” al centenario. Il primo grande evento si terrà il 25 maggio con una cerimonia commemorativa al Castello del Buonconsiglio (ci sarà anche un intervento del giornalista Luciano De Bortoli, di origini cadorine) e un concerto comune in Auditorium, mentre il 6 giugno in piazza Duomo è prevista una festa di tanti cori trentini con l’esibizione delk prestigioso complesso dei Kings Singers. Previsto anche un concerto di cori sacri in Cattedrale.

“I cori sono i portabandiera dell’identità trentina”, il commento dell’assessora alla cultura Francesca Gerosa mentre il sindaco della città Franco Ianeselli ha riconosciuto il valore identitario del canto di montagna: “Ci fa sentire quello che siamo”.

Il CEO di Trentino Marketing Maurizio Rossini, anticipando una presenza dei due cori in agosto ai “Suoni della Montagna”, ha evidenziato come i cori rappresentino all’esterno della Provincia uno dei simboli più apprezzati della nostra terra, mentre il presidente della SAT Christian Ferrari ha segnalato che sull 330 mila tessere di adesione al CAI viene rappresentato quest’anno il gagliardetto dei due nostri più famosi cori.