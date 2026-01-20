Fino al 6 febbraio c’è tempo per candidarsi al patto di collaborazione per l’Orto Aperto di via Medici

C’è tempo fino a venerdì 6 febbraio per candidarsi alla stesura del nuovo patto di collaborazione per l’Orto Aperto di via Medici, nel quartiere della Clarina, a Trento.

Il progetto, aperto a cittadini, associazioni e imprese, nasce per dare continuità alle iniziative realizzate finora nell’orto comunitario con quattro patti di collaborazione (l’ultimo è scaduto lo scorso dicembre), che hanno permesso di valorizzare le potenzialità del terreno con attività di coltivazione, socializzazione, inclusione sociale e coesione territoriale. Non solo, grazie ai numerosi eventi, l’orto promuove la crescita culturale della comunità e la fruibilità pubblica dello spazio verde.

Due gli ambiti di interesse per i quali è possibile proporsi. Uno, legato alla realizzazione e promozione dell’orto comunitario, comprende le attività di coltivazione, che devono essere gestite nel rispetto della stagionalità dei prodotti e degli spazi, e l’apertura alla cittadinanza, che potrà visitarlo, aiutare nel lavoro e usufruire dei prodotti raccolti. Il secondo riguarda le attività di animazione e prevede l’organizzazione di momenti aggregativi, informativi e formativi, oltre ad attività di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, dell’agricoltura urbana, dell’economia circolare e della cultura alimentare sana e sicura.

Per partecipare e prendere parte al tavolo di lavoro, che prevede alcuni incontri, è necessario compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito del Comune alla pagina dedicata ai Beni comuni, e inviarlo all’indirizzo di posta certificata dell’ufficio Partecipazione e volontariato (benicomuni@pec.comune.trento.it) entro venerdì 6 febbraio. Per informazioni, è possibile contattare l’ufficio al numero 0461.884551.