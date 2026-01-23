Madonna di Campiglio protagonista con Linea Bianca Olympia

Linea Bianca Olympia, la trasmissione sulla montagna condotta da Massimiliano Ossini e Lino Zani, sabato 24 gennaio su Rai alle 11.25, racconterà l’ambito turistico di Madonna di Campiglio, dalle cime più rappresentative al fondovalle più curioso.

Un viaggio nella montagna vestita d’inverno, dalla vetta della Cima Tosa e dal cuore del Parco Naturale Adamello Brenta fino alle quote più dolci della Val Rendena e della Valle del Chiese passando per la SkiArea Madonna di Campiglio.

Massimiliano Ossini e Lino Zani presenteranno un viaggio dall’alto verso il basso: la Cima Tosa, con la guida alpina Piergiorgio Vidi, sarà l’occasione per lasciarsi guidare alla scoperta della storia dell’alpinismo trentino e ascoltare importanti approfondimenti sul tema della prudenza in montagna. Poi, con Matteo Viviani, direttore del Parco Naturale Adamello Brenta, e Marco Armanini, zoologo dello stesso ente, l’attenzione si sposterà sul tema della fauna alpina in inverno mentre al Rifugio Lago Nambino entrerà in scena il tema dell’ospitalità e sarà preparata la tipica e immancabile polenta, cucinata da Oscar Lavezzari.

Il direttore di Funivie Pinzolo Gianni Baldessari accompagnerà Ossini e Zani a conoscere i progetti legati alla sostenibilità che stanno caratterizzando lo sviluppo dell’area sciistica Pinzolo-Doss del Sabion mentre il binomio “alta cucina in alta quota” avrà il volto dello chef trentino Fiorenzo Perremuto, ristorante Dolomieu 1 Stella Michelin a Madonna di Campiglio, che presenterà “In fondo al lago”, una delle sue ricette più rappresentative e legate al territorio.

Un passaggio, poi, in Valle del Chiese, a Praso, per conoscere l’artista Antonella Grazzi e scoprire come la montagna e la natura ispirano il percorso esistenziale e artistico della scultrice giudicariese. Infine, l’amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, sarà intervistato da Massimiliano Ossini sulle attrattive turistiche del territorio e l’attesa dell’ormai imminente debutto del Trentino alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.