Al MUSE “Oltre il traguardo. La scienza che muove lo sport”

Il nuovo biotopo del MUSE

Come ci si prepara per affrontare una gara olimpica? Come ci si allena, che attrezzature si utilizzano e quanto incide la tecnologia sui risultati ottenuti? “Oltre il traguardo. La scienza che muove lo sport” è la nuova mostra originale e interattiva del MUSE di Trento che dal 31 gennaio al 27 settembre 2026 porta alla scoperta di ciò che contribuisce alle prestazioni olimpiche. La mostra promuove l’attività sportiva quale pratica di salute e di benessere e invita a scoprire come scienza e tecnica applicate alla pratica di atlete e atleti consentano loro di raggiungere prestazioni di alto livello e rendano lo sport accessibile a tutte e tutti. L’iniziativa fa parte del progetto culturale di sistema “Combinazioni_caratteri sportivi”, ideato e promosso dall’Assessorato alla Cultura della Provincia autonoma di Trento e si inserisce nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che promuovendo il dialogo tra arte, cultura e sport accompagna i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali ospitati dal nostro paese.

Allestita in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, la mostra viene proposta nello spazio del museo dedicato alle esposizioni temporanee: oltre 500 mq in cui si possono trovare exhibit interattivi, playground – come un piccolo campo da sitting volley e una pista da floor curling. Oggetti originali, attrezzature da competizione e test di ricerca, facilmente utilizzabili da ogni persona, permettono di sperimentare come un atleta si prepara per affrontare una gara olimpica, conoscerne le storie, toccarne gli strumenti, provare in prima persona le attrezzature per l’allenamento e toccare con mano alcuni adattamenti paralimpici, tra i quali l’handbike o le protesi utilizzate nelle competizioni di atletica leggera.

Vengono illustrati principi fisici su cui si basano le discipline sportive, raccontati gli studi che vengono svolti sulle prestazioni delle atlete e degli atleti e che, proprio grazie al metodo scientifico applicato al gesto atletico e alle attrezzature, consentono di migliorare i record, nonché la preparazione psicologica che prepara alla gara. Una sezione della mostra è inoltre dedicata all’importanza dell’attività fisica quotidiana e dei comportamenti virtuosi che, uniti a uno stile di vita sano, contribuiscono al benessere psico-fisico.