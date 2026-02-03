Valdastico, approvata la mozione che prevede l’uscita a Trento Sud

È stata approvata in Consiglio provinciale con 17 voti a favore e 14 contrari, la mozione che, di fronte all’impossibilità di realizzare l’uscita della Valdastico a Rovereto sud, torna al progetto del 2015 che, individuando l’opera come necessaria per alleggerire l’elevato traffico sulla SS47 della Valsugana e migliorare i collegamenti tra Veneto e Trentino, propone di procedere con l’uscita del nuovo tratto autostradale a Trento Sud, ritenuta dalla proponente la soluzione più idonea e già supportata da infrastrutture esistenti, impegnando la Giunta a portare avanti tale scelta.

Il dibattito è stato ampio e fortemente polarizzato. Francesco Valduga (Campobase) ha criticato l’atteggiamento della Giunta e del presidente Fugatti: “Non l’ho mai sentito mettere in campo un di più di discussione o un reale tentativo di coinvolgimento”. Valduga ha respinto l’idea di un’opposizione ideologica, affermando che “siamo per il sì alle opere che aiutano un territorio, ma per il no a quelle che lo devastano”, rivendicando il lavoro svolto per impedire tracciati ritenuti devastanti, in particolare per la Vallarsa e Terragnolo e le sorgenti. “Il tema non è spostare traffico, ma ridurlo”, ha aggiunto, criticando l’assenza di una visione complessiva di sviluppo e chiedendo dati concreti sull’ipotesi di Trento Sud.

Paola Demagri (Casa Autonomia) ha sottolineato l’assenza di un progetto definito nella mozione: “Qui non c’è nulla se non un generico ‘Trento Sud’”. Ha rivendicato il lavoro delle minoranze, spiegando che “abbiamo portato documenti tecnici e dati, smontando la vostra narrazione”. Demagri ha parlato di una “sconfitta politica” per la maggioranza e ha accusato la Giunta di aver abbandonato gli impegni presi con gli elettori, affermando che la Valdastico è “il simbolo di un modo di governare che procede a tentoni”, incompatibile con la responsabilità propria dell’autonomia trentina.

Per Lucia Coppola (AVS), l’opera è incoerente con gli obiettivi di mobilità sostenibile: “Nonostante se ne parli da anni, il traffico su gomma continua ad aumentare”. Coppola ha evidenziato le criticità idrogeologiche e agricole dell’area interessata, ricordando che “la riduzione del traffico in Valsugana sarebbe minima” e che “il no espresso dai consigli comunali e dai cittadini che rappresentano non può essere liquidato come ideologico”.

Alessio Manica (PD del Trentino) ha parlato di “uno schianto politico gigantesco”, sostenendo che gli studi disponibili dimostrano l’insostenibilità del progetto sotto il profilo trasportistico e ambientale. “Dopo otto anni il progetto non passa non perché le minoranze sono ostili, ma perché non avete ascoltato i territori”, ha affermato, aggiungendo che la “Valdastico non serve al Trentino, ma al Veneto per passarci in pancia”, ricordando come sia stata definita proprio dal governatore della Regione una “scorciatoia verso l’Europa”.

Filippo Degasperi (Onda) ha contestato l’uso selettivo dei dati nella mozione, spiegando che “si confonde il traffico generato in Valsugana con quello di transito”. Ha ricordato che a Levico si registrano 23 mila passaggi mentre al confine sono 12 mila, “a dimostrazione che il traffico nasce in Valsugana per mancanza di trasporti alternativi”. Degasperi ha inoltre sostenuto che l’uscita a Trento Sud “non avrebbe effetti sulla Valsugana, ma impatterebbe pesantemente su Trento Sud, Mattarello e Besenello”, invitando ad accelerare invece le opere già in corso.

A difesa della mozione è intervenuto Roberto Paccher (Lega), che ha definito ideologiche le critiche delle opposizioni: “Da sessant’anni la sinistra dice di no”. Paccher ha sostenuto che la Valdastico consentirebbe una riduzione del traffico in Valsugana “di almeno il 13%” e ha rivendicato la necessità di “dare un input politico”. dopo il blocco dell’ipotesi di Rovereto Sud a causa dell’ostruzionismo delle minoranze e ha quindi detto che il problema è del centro sinistra. “E’ sotto gli occhi di tutti che la Valsugana è in difficoltà”, ha detto, “La ferrovia non risolve il problema. Se dovessimo spostare su rotaia il traffico su gomma ci vorrebbero 400 treni al giorno”. “Era logico che affossando Rovereto Sud si devono trovare altri sbocchi”.

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha difeso la linea della Giunta chiarendo che non vi sono posizioni ideologiche o dogmatiche sulla Valdastico, ma obiettivi politici da perseguire con pragmatismo. Fugatti ha spiegato che la soluzione preferita era l’uscita a Rovereto Sud, ma che l’impossibilità di procedere su quell’ipotesi ha reso necessario individuare un’alternativa praticabile sull’asta dell’Adige, individuata in Trento Sud. “Se riusciamo a fare ciò che vogliamo fare, la facciamo. Se non possiamo farla lì dove vogliamo, la facciamo dove ci piace meno, ma la facciamo”, ha rivendicato. Secondo il presidente, l’Amministrazione ha preso atto dello stallo determinato dal blocco della variante urbanistica e intende ora procedere su un percorso che non richiede ulteriori passaggi urbanistici. Fugatti ha quindi ribadito l’intenzione di formalizzare nelle prossime settimane un accordo con la Regione Veneto, ricordando che il progetto si inserisce in un iter avviato da tempo e fondato su atti ufficiali già assunti, a partire dalla delibera Cipe n. 55 del 6 agosto 2015 e dal documento conclusivo del Comitato paritetico del 9 febbraio 2016, che avevano verificato la sussistenza delle condizioni per il perfezionamento dell’intesa tra le due Regioni, quando il governo era di centro sinistra. Il presidente ha sottolineato che la Valdastico non rappresenta un tema elettorale, ma una scelta infrastrutturale ritenuta necessaria e ha citato come ipotesi possibile quella dell’area dell’Acquaviva, oggi considerata tecnicamente attivabile. Sul piano delle competenze, Fugatti ha ribadito che la responsabilità decisionale finale spetta al Ministero competente e che l’opera non comporterebbe costi per la Provincia autonoma di Trento.

Nelle dichiarazioni di voto, Francesco Valduga ha replicato a Fugatti sottolineando che “non basta dirsi civici, popolari o autonomisti, bisogna dimostrarlo”, chiarendo che il consenso elettorale non equivale a una delega in bianco. Ha criticato l’approccio definendolo approssimativo: “Avete facilità a inaugurare, ma quando si tratta di realizzare davvero le opere mancano dati e approfondimenti”.

Antonella Brunet (Lista Fugatti) ha espresso voto favorevole ringraziando i proponenti per aver riportato il tema in aula, sottolineando le difficoltà di collegamento tra Primiero e Trento e apprezzando l’impegno della Giunta nell’infrastrutturazione del territorio. Secondo Brunet, il collegamento tra Valdastico e A22 rappresenta “un’opportunità per il futuro”.

Anche Daniele Biada (Fratelli d’Italia) ha annunciato voto favorevole, richiamando il valore storico e strategico del progetto e sostenendo che il collegamento tra Veneto e Trentino favorirebbe lo sviluppo di entrambi i territori. Biada ha evidenziato l’utilità dell’opera anche come alternativa in caso di criticità sull’A22 e come strumento per ridurre la congestione dei centri abitati, ribadendo che “senza strade non si va da nessuna parte”.

Convintamente favorevole anche Claudio Cia (Misto – FI), che ha criticato le lungaggini decisionali su un’opera discussa da oltre sessant’anni, sottolineando le contraddizioni politiche che nel tempo hanno accompagnato il progetto. Cia ha osservato che l’incapacità di realizzare grandi infrastrutture in tempi ragionevoli contribuisce al ritardo del Paese rispetto al contesto europeo.

Di segno opposto l’intervento di Paolo Zanella (PD del Trentino), che ha contestato l’assenza di dati a sostegno dell’opera. Zanella ha respinto l’accusa di un no ideologico, sostenendo invece che “è il sì a essere ideologico”, e ha messo in dubbio l’efficacia della Valdastico nel migliorare la sicurezza della Valsugana, chiedendo piuttosto interventi diretti di messa in sicurezza. Ha infine messo in dubbio quanto detto sulla riduzione del traffico, ricordando che i dati riportati a sostegno si riferiscono ad una ipotesi di Valsugana a pagamento, cosa che attualmente non è possibile prevedere.

Critica, pur con toni diversi, anche Paola Demagri (Casa Autonomia), che ha colto nelle parole del presidente Fugatti un atteggiamento prudente e poco coerente con la forzatura contenuta nella mozione. Demagri ha parlato di uno sbilanciamento tra la proposta e il sostegno politico effettivamente espresso dalla Giunta.

Luca Guglielmi (Fassa) ha invece sostenuto che il centrosinistra, opponendosi all’uscita a Rovereto, abbia di fatto imposto lo spostamento dell’ipotesi a Trento Sud. Ha ricordato che il centrodestra ha sempre inserito la Valdastico nel proprio programma, rivendicando la legittimità politica della scelta.

Per Mirko Bisesti (Lega), il vero problema risiede nelle eccessive lungaggini che caratterizzano la realizzazione delle opere pubbliche. Bisesti ha definito un’anomalia la possibilità di bloccare un’iniziativa con migliaia di ordini del giorno e ha sostenuto che le ragioni a favore dell’opera sono solide e coerenti con scelte già compiute in passato anche da governi di centrosinistra.

In chiusura, Filippo Degasperi (Onda) ha ribadito le critiche ai dati contenuti nella mozione, sostenendo che il traffico in Valsugana non sia generato dal Veneto e che alcune stime si basino su scenari irrealistici, come l’ipotesi di una SS47 a pagamento. Degasperi ha respinto l’idea che l’opposizione rappresenti un’anomalia del sistema, affermando che “se fare opposizione viene considerata una anomalia, allora mi devo preoccupare davvero”.

La mozione è stata infine approvata con 17 voti favorevoli e 14 contrari