“Fiori del Trentino”, floricoltura con la Fondazione Edmund Mach

La giornata tecnica floricoltura “Fiori del Trentino” verrà presentata giovedì 5 febbraio, alle 8.30, presso l’aula magna della Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige, con l’aggiunta della diretta streaming sul canale YouTube.

L’evento si inserisce all’interno di un percorso di collaborazione tra FEM e Aflovit e si propone di evidenziare le attività sperimentali a supporto delle aziende del territorio messe in campo da FEM, anche con il confronto con altri enti come Veneto Agricoltura e il Centro di Sperimentazione Laimburg.

Il programma prevedrà la registrazione partecipanti alle 8.15, successivamente ci sarannoi saluti di apertura e alle 8.45 si parlerà di Vantaggi, limiti e compromessi: la realtà dei substrati peat-free. Alle 9.15 Substrati peat free in coltivazione primaverile/estiva: risultati della sperimentazione del Centro Po di Tramontana e alle 9.45 Dalla sperimentazione alla pratica: risultati conclusivi su piante da balcone. Successivamente alla pausa caffè, alle 10.35 verrà presentata “Poinsettia Star Academy”: gestione delle operazioni colturali/manuali, per poi proseguire alle 10.55 con “Poinsettie, non solo rosso!”. Alle 11.15 verranno trattate le problematiche fitosanitarie delle alberate trentine e infine alle 11.45 ci sarà un dibattito (domande ai relatori via Whatsapp/SMS al numero 335 8484120).

Per la partecipazione in presenza è richiesta la registrazione sul sito: https://fmach.it/Comunicazione/Eventi/Giornata-tecnica-floricoltura-2026

La diretta streaming: https://www.youtube.com/fondazionemach