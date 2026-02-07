Da un gruppo di associazioni trentine parte un appello alla “tregua olimpica”

Inaugurazione del villaggio olimpico per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 in piazza Duomo, Milano 6 Febbraio 2025 ANSA/MATTEO CORNER

A partire dalla risoluzione 80/8 “Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal” adottata lo scorso 19 novembre 2025 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un gruppo di associazioni del Trentino ha inviato un appello al Comitato Olimpico Internazionale, al CONI, al Ministro dello sport italiano e ai Comuni, Regioni e Province Autonome che ospitano le Olimpiadi invernali per sollecitare un impegno a promuovere e rispettare la tregua olimpica.

Nell’appello si chiede a istituzioni e autorità di evidenziare in ogni occasione pubblica, durante le Olimpiadi, il valore della pace e di adoperarsi ad ogni livello nei confronti degli governi nazionali perché la tregua sia realmente rispettata.

Si chiede inoltre di richiamare i governi inadempienti all’obbligo morale di osservare la tregua in modo integrale, anche per tramite dei rispettivi Comitati olimpici nazionali; di erogare le sanzioni previste dall’ordinamento olimpico; di adoperarsi perché tutti i Comitati Nazionali membri attivino percorsi di carriera sportiva e professionale per atleti e atlete al di fuori di corpi militari e di polizia; di attivarsi, infine, con le Autorità italiane competenti per un alleggerimento delle misure di militarizzazione dei territori olimpici, ed in particolare delle gravi restrizioni alla libertà individuale e di movimento a cui vengono sottoposti gli abitanti delle zone più vicine alle sedi di gara, come per esempio a Lago di Tesero.

La tregua viene monitorata – a partire dal 30 gennaio – grazie alla collaborazione con l’Atlante delle guerre del Mondo, che ogni venerdì pubblicherà un report sul sito www. unimondo.org. Il primo report è uscito venerdì 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione dei Giochi, al termine della prima settimana di tregua olimpica.

Le associazioni e le realtà interessate a sottoscrivere l’appello possono partecipare comunicando la propria adesione all’indirizzo *ass.culturale.mosaico@pec.it*: verranno aggiunte all’elenco dei sottoscrittori e verrà chiesto loro di rendersi disponibili a diffondere i report settimanalmente realizzati.