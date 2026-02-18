Primavera in dialogo, riflettere sul nostro tempo

Una rassegna per fermarsi, ascoltare e riflettere sui temi che attraversano il nostro tempo, con uno sguardo attento e partecipativo. Si chiama Primavera In Dialogo ed è l’iniziativa dell’omonima associazione di Roncegno che parte mercoledì 25 febbraio con Emanuele Curzel, professore all’Università di Trento e grande esperto della storia della chiesa, che presenterà alle 20.30 il suo ultimo lavoro “Prima delle parrocchie”.

Nelle settimane successive, fino al 27 maggio, in programma serate con il professore Andrea Fracasso, prorettore a Trento, Alessandro Genovese, storico e professore di storia e filosofia con i medici Riccardo Corradini (studente Erasmus a Gaza) e Silvia Montibeller, Lorena Martinello, in dialogo con Alberto Conci e Diego Andreatta e la testimonianza di due sportivi Stefano Dalvai e Alessandro Colombo, Sarà poi la volta di Michele Kettmajer per chiudere con Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino.

Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30, la partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.