ANA Trento, domenica 1° marzo rinnovo del Consiglio sezionale

L’educazione al cibo e agli stili di vita sani entrerà in tutti gli istituti comprensivi di Trento

Dopo due anni di sperimentazione negli istituti comprensivi Trento 6 (con 150 bambini e i loro genitori) e Trento 7 (con 135 bambini e i loro genitori), da quest’anno il progetto “Cibo e sani stili di vita” sarà disponibile in tutti gli istituti comprensivi della città che decideranno di aderire con le loro classi terze. […]