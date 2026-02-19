Gaza, dottori sotto attacco, la proiezione il 24 febbraio a Pergine

Sul genocidio del popolo palestinese a Gaza da parte di Israele e, nello specifico, sulla distruzione di tanti ospedali della Striscia, è in programma a Pergine Valsugana la proiezione del documentario “Gaza, dottori sotto attacco” di Karim Shah, documentarista che vive a Londra. L’inchiesta è condotta dalla giornalista Ramita Naval.

L’appuntamento è previsto martedì 24 febbraio, alle ore 20,30 al Centro Kairos di via Amstetten. Così viene presentato il doc che dura 62 minuti: “Il film che la Bbc non ha voluto mandare in onda e documenta la distruzione del sistema sanitario di Gaza da parte dell’esercito di Israele”. La serata è promossa, tra gli altri, da Sanitari per Gaza Trentino, Arci e Operazione colomba.