Cantieri in città, il confronto tra Confesercenti e Comune di Trento

Un confronto diretto fra Comune di Trento e attività commerciali sul delicato tema dei lavori pubblici. Su richiesta di Confesercenti del Trentino, è stato riattivato il tavolo di lavoro per discutere delle implicazioni dei grandi cantieri che nei prossimi mesi interesseranno la città, con l’obiettivo di contenere il più possibile i disagi per gli esercizi coinvolti.

Al primo incontro con i tecnici e gli assessori comunali Alberto Pedrotti, Michele Brugnara e Gianna Frizzera erano presenti per Confesercenti del Trentino il vicepresidente Massimiliano Peterlana, il direttore Aldi Cekrezi, la responsabile provinciale Fiepet Sara Borrelli e il presidente dei Commercianti Ivan Baratella: “Si tratta di un tavolo che si è posto l’obiettivo di garantire un confronto fra Comune ed esercenti sul delicato tema dei lavori pubblici, quegli interventi che portano benefici alla comunità ma nell’immediato creano spesso disagi per le attività commerciali – commenta Peterlana – Tramite questo confronto possiamo coordinarci per gestire nel migliore dei modi le varie situazioni, presentando le nostre esigenze direttamente a tecnici e assessori del Comune. Uno scambio di cui beneficiano tutti: comunicare con il dovuto anticipo le eventuali chiusure di strade, ad esempio, permette alle attività interessate di organizzarsi per tempo con le ferie o avvertire i propri clienti. Il primo incontro è stato fruttuoso, c’è stato uno scambio diretto di idee e visioni per quelli che saranno i futuri lavori in città”.

Sono tre i cantieri particolarmente impattanti che prenderanno il via a breve nel capoluogo e di cui sono stati informati i partecipanti al tavolo. A marzo inizieranno i lavori in via Esterle per il rifacimento del marciapiede, che dureranno circa un paio di mesi, e sul Lungadige Leopardi, dove invece si dovrà attendere fino alla fine dell’estate per la conclusione. Sempre in estate, poi, si terrà la seconda parte dei lavori avviati l’anno scorso per la sostituzione dei collettori di fognatura bianca e nera in via della Cervara, che cominceranno l’11 giugno (con la chiusura dell’anno scolastico) e si concluderanno il 4 settembre. La zona interessata da questo intervento sarà quella compresa fra gli incroci con via Pontara e via delle Laste.