Ad Ala marzo è il mese del cinema con una rassegna di novità

Marzo è il mese del cinema ad Ala, dove il Comune, in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, organizza una rassegna con sei film, tutti usciti di recente, adatti a tutti i gusti e tutte le età.

La rassegna, che si terrà al teatro “Giacomo Sartori”, prevede sei appuntamenti di diverso genere: dalla commedia all’animazione, dal documentario al grande cinema internazionale, con proiezioni pomeridiane e serali pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Si parte con il film più visto nella storia del cinema italiano, ovvero “Buen Camino”, con Checco Zalone, in programma domenica 1 marzo alle 17.

Venerdì 6 marzo (ore 21.00) spazio al grande cinema internazionale con “Marty Supreme” di Josh Safdie, biopic sportivo ispirato alla storia di Marty Reisman, con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, candidato a 9 Premi Oscar 2026. Il 13 marzo (ore 21.00) sarà la volta della montagna con “Ski – Il più grande skitour di sempre” di Nikolai Schirmer, presentato al Film festival di Trento dove ha vinto il Premio del Pubblico. La pellicola, con immagini mozzafiato sulle nevi della Norvegia, sarà proiettata in collaborazione con la Sat di Ala. Venerdì 20 marzo (ore 21.00) arriva “Cime Tempestose” di Emerald Fennell, nuova trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Emily Brontë, con Margot Robbie e Jacob Elordi. La proposta per famiglie prosegue domenica 22 marzo (ore 17.00) con “Goat – Sogna in grande”, film d’animazione avventuroso e divertente. Chiude la rassegna venerdì 27 marzo (ore 21.00) “Rental Family – Nelle vite degli altri” della regista Hikari, commedia drammatica tra Giappone e Stati Uniti con Brendan Fraser.

La rassegna è promossa dal Comune di Ala – Servizio Attività Culturali, Sport e Turismo, in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino. Costo del biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro (over 65, under 14, studenti fino a 25 anni, soci Sat). Prevendita online su trentinospettacoli.it. La biglietteria al teatro Sartori aprirà un’ora prima della proiezione.