Baselga di Piné protagonista de “Il Borgo dei Borghi”

Il centro dell’Altopiano di Pinè è stato scelto per rappresentare la nostra Regione nell’edizione 2025-26 del format di Rai Tre, condotto da Camila Raznovich e nato nel 2014 come serie speciale della nota trasmissione dedicata ai viaggi “Kilimangiaro”. Una trasmissione sempre molto seguita che mette in luce arte, storia, cultura e tradizioni di tante località italiane attraverso un viaggio spettacolare lungo le meraviglie del “Bel Paese”. L’ultima edizione de “Il Borgo dei Borghi” è stata vinta da Militello in Val di Catania, paese natale di Pippo Baudo noto presentatore televisivo scomparso lo scorso 16 agosto.

La puntata dedicata a Baselga di Piné è stata realizzata nel corso dell’autunno, illustrando gli angoli più suggestivi e rappresentativi dell’Altopiano di Piné: dai panorami mozzafiato che abbracciano il Lago della Serraia e il Lago delle Piazze, ai tesori storici e culturali, fino alle eccellenze enogastronomiche che rendono unica la tavola. Un racconto televisivo che ha saputo trasmettere laghi cristallini, le montagne, la cultura e le tradizioni del Trentino Alto Adige, e che dopo essere stato trasmesso su Rai Tre domenica 7 febbraio è ora visibile da tutti sulla piattaforma internet di RayPlay.

A partire da domenica primo marzo saranno ora tutti i cittadini e telespettatori a poter scegliere, sostenere e votare Baselga di Piné, attraverso una votazione gratuita che potrà essere fatta sul sito ufficiale Rai de “Il Borgo dei Borghi”: www.rai.it/borgodeiborghi.