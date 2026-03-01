Addio a padre Giorgio Anesi, morto a 78 anni

Screenshot

La comunità religiosa del Trentino è in lutto per la scomparsa di padre Giorgio Anesi, sacerdote cappuccino, morto all’età di 78 anni. Figura conosciuta e stimata, padre Giorgio ha dedicato la propria vita al servizio pastorale e all’insegnamento – era docente di patristica – soprattutto nella formazione del clero.

I familiari e i confratelli lo ricordano come un uomo “capace di trovare Dio nelle piccole cose della quotidianità”.

La liturgia funebre sarà celebrata lunedì 2 marzo alle ore 16 presso la chiesa di Santa Caterina a Rovereto, città dove era nato.