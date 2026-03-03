Ad Arco un ciclo di incontri dedicati alla geopolitica con alcuni autorevoli analisti

Novità ad Arco: sull’onda del grande successo degli incontri di geopolitica proposti a partire dall’anno scorso, e considerata la situazione internazionale in continua e rapida mutazione, nonché il disorientamento e i timori sempre più diffusi nella collettività, la biblioteca civica Bruno Emmert propone Orizzonti di crisi: comprendere il mondo che cambia, un ciclo di quattro conferenze con alcuni tra i più autorevoli analisti italiani.

Il primo appuntamento, giovedì 5 marzo, è con Pino Arlacchi, sociologo, già direttore dell’Ufficio Onu contro droga e crimine, europarlamentare, profondo conoscitore della Cina contemporanea, autore del libro La Cina spiegata all’Occidente (Fazi, 2025), e con Roberto Vivaldelli, giornalista di Arco esperto di comunicazione e relazioni internazionali, che analizzeranno in particolare i luoghi comuni e la realtà dell’ascesa cinese nel nuovo ordine multipolare.

Giovedì 26 marzo il teatro di guerra sarà invece quello della Striscia: Raffaele Oriani, giornalista, autore del libro-inchiesta Gaza, la scorta mediatica (People, 2024), in cui denuncia la copertura unilaterale dei grandi media, e Andrea Pontini, editore di Inside Over, tratteranno dell’informazione occidentale e di come abbia accompagnato o censurato le fasi del conflitto israelo-palestinese.

La guerra russo-ucraina e il riarmo europeo è il tema del terzo incontro, giovedì 9 aprile, con Fulvio Scaglione, giornalista e scrittore, già vicedirettore di Famiglia Cristiana, uno dei massimi esperti italiani di Russia e Medio Oriente, che ha vissuto a Mosca per anni come corrispondente e offre analisi lontane dalla narrazione dominante; e il gen. Maurizio Boni, generale di corpo d’armata in riserva, già vicecomandante del Comando Nato di Napoli, autore del recente libro La guerra russo-ucraina. Strategie e percezioni di un conflitto intraeuropeo (Il Cerchio, 2025), per un confronto tra visione giornalistica sul campo e analisi militare-strategica, alla ricerca delle cause profonde, degli errori occidentali e delle conseguenze del riarmo europeo e del rischio di escalation.

Giovedì 16 aprile lo sguardo si allarga ai teatri di guerra meno seguiti: Andrea Muratore, analista geopolitico, collaboratore di Inside Over e di Limes, autore del recente libro I confini più pericolosi del mondo (Newton Compton, 2025), tratterà di frontiere ad alto tasso di instabilità come Sahel, Mar Rosso, Caucaso e Indo-Pacifico, e del loro possibile impatto su Europa e Italia.

Tutti gli incontri si svolgono all’auditorium di Palazzo dei Panni con inizio alle 20.30 e ingresso libero, e prevedono una parte parte dedicata al dibattito con il pubblico.

IL PROGRAMMA

● giovedì 5 marzo

La Cina spiegata agli occidentali: tra pregiudizi e realtà

Relatori:

Pino Arlacchi (Roma): sociologo, già direttore dell’Ufficio Onu contro droga e crimine, europarlamentare, profondo conoscitore della Cina contemporanea, autore del libro «La Cina spiegata all’Occidente» (Fazi, 2025);

Roberto Vivaldelli: giornalista, esperto di comunicazione e relazioni internazionali

Tema: smontaggio dei luoghi comuni e analisi dell’ascesa cinese nel nuovo ordine multipolare.

● giovedì 26 marzo

Gaza e la scorta mediatica: come i media hanno coperto (o nascosto) il conflitto

Relatori: Raffaele Oriani (Trieste): giornalista, autore del libro-inchiesta «Gaza, la scorta mediatica» (People, 2024), in cui denuncia la copertura unilaterale dei grandi media.

Andrea Pontini (Milano): editore di Inside Over

Tema: presentazione del libro e dialogo su come l’informazione occidentale ha accompagnato o censurato le fasi del conflitto israelo-palestinese.

● giovedì 9 aprile

La guerra russo-ucraina e il riarmo europeo

Relatori: Fulvio Scaglione (Milano): giornalista e scrittore, già vicedirettore di Famiglia Cristiana, uno dei massimi esperti italiani di Russia e Medio Oriente; ha vissuto a Mosca per anni come corrispondente e offre analisi lontane dalla narrazione dominante.

Gen. Maurizio Boni (Vicenza): generale di corpo d’armata in riserva, già vicecomandante del Comando Nato di Napoli; autore del recente libro «La guerra russo-ucraina. Strategie e percezioni di un conflitto intraeuropeo» (Il Cerchio, 2025).

Tema: confronto tra visione giornalistica sul campo e analisi militare-strategica: cause profonde, errori occidentali, conseguenze del riarmo europeo e rischi di escalation.

● giovedì 16 aprile

I confini del caos: le zone più pericolose del pianeta

Relatore: Andrea Muratore (Brescia): analista geopolitico, collaboratore di Inside Over e di Limes; autore del recente libro «I confini più pericolosi del mondo» (Newton Compton, 2025).

Tema: presentazione del libro e analisi delle frontiere instabili (Sahel, Mar Rosso, Caucaso, Indo-Pacifico) e del loro impatto su Europa e Italia.