L’Itas femminile lotta, ma cede al tie break alla capolista Brescia

Foto Millenium Brescia

È la capolista Valsabbina Millenium Brescia ad avere la meglio sull’Itas Trentino femminile, anche se deve sudare le proverbiali sette camice per superare le trentine, capaci di rialzarsi nel corso della gara dallo svantaggio di 2 set a 0 e, dopo aver dominato il terzo set, di vincere il quanto e portare il match al tie break, conclusosi 15-12 in favore della squadra di casa. Grazie alla crescita e all’intraprendenza di Guerra e all’ottimo impatto sulla gara di Ristori Tomberli e Iob, inserite al posto di Giuliani e Cosi, l’Itas Trentino ha sfiorato l’impresa, strappando comunque un punto prezioso per la classifica ma soprattutto per il morale. I 18 punti di Lazda e i 16 di Pamio sono le migliori performance in termini realizzativi in casa trentina, ma un plauso va soprattutto a Iob (75% in attacco e 3 muri) e Ristori Tomberli (9 punti con il 37% a rete e 3 ace), artefici di un ottimo ingresso a gara in corso. Tra le fila lombarde decisiva l’opposta Kavalenka con 23 palloni a terra e il 46% di positività, ben supportata da Amoruso (18 punti) e da un’ottima Orlandi al centro della rete (5 muri, come la collega Modestino).

La cronaca. Beltrami conferma il sestetto con Monza al palleggio, Lazda opposto, Pamio e Giuliani schiacciatrici, Cosi e Marconato al centro e Laporta libero. Matteo Solforati, tecnico della Valsabbina, risponde con Prandi al palleggio, Kavalenka opposto, Amoruso e Michieletto laterali, Modestino e Orlandi (al posto dell’infortunata Olivotto) al centro e Parrocchiale libero. Nel primo set sono i muri di Marconato (5-6) e Cosi (8-9) a permettere all’Itas Trentino di mantenere il passo di Brescia in un avvio di gara dove l’equilibrio viene spezzato dal turno al servizio di Prandi. La ricezione ospite non sempre è precisa, Orlandi ne approfitta e le lombarde scappano via (14-10), con Beltrami che inserisce Andrich per Lazda per provare a dare maggior impulso all’attacco di Trento. Il muro di Modestino vale il +5 (17-12), l’Itas perde Monza per infortunio (21-14) quando il set è ormai nelle mani della Valsabbina, che fugge veloce verso il 25-16 con una Amoruso imprendibile e una Kavalenka molto efficace da posto 2.

L’Itas, con Guerra confermata in cabina di regia, ha un buon impatto con il secondo set (1-4) ma è ancora il turno dai nove metri di Prandi a mettere in difficoltà ricezione e cambio-palla di Trento. In un amen Orlandi e Kavalenka ribaltano il punteggio con Brescia che doppia le gialloblù nel punteggio (10-5), l’Itas fatica tanto in ricezione quanto in attacco e la formazione di casa non si fa pregare ed approfitta della situazione per spingersi sul 16-8. Beltrami corre ai ripari giocandosi la carta Ristori Tomberli, ma l’inerzia del set non muta di una virgola con Trento che colleziona solo imprecisioni ed errori e Brescia che corre indisturbata verso un rapido 25-12.

L’Itas Trentino non ci sta e nel terzo set entra finalmente in partita, con Ristori Tomberli confermata in posto 4 e Iob schiarata al centro della rete in diagonale a Marconato. I muri di Guerra, Iob e Lazda scuotono le gialloblù (1-6), il cambio-palla trentina diventa più efficace, così come la difesa cresce in attenzione e aggressività. Modestino prova ad avvicinare Brescia (11-13), ma una Lazda finalmente pimpante in posto 2 e una Iob attentissima a muro rispediscono le lombarde a -5 (14-19). La Valsabbina prova a rientrare (17-20) ma Ristori Tomberli trova un uno-due decisivo (attacco e ace) per blindare la frazione (17-22), chiusa da un altro servizio vincente della numero uno di Trento (17-25).

L’inerzia del match è mutata e anche l’avvio di quarto parziale è nel segno dell’Itas, con Guerra che ottiene risposte positive da Iob e Marconato che fa la voce grossa a muro sbarrando per due volte la strada a Kavalenka (7-8). Ancora Iob e Pamio (ace) incrementano il divario (12-16), Ristori Tomberli firma al servizio il 15-20, ma la Valsabbina non molla la presa e con una scatenata Amoruso si rifà sotto fino al 21-22. Beltrami chiama due time out ravvicinati, Lazda si ritrova (22-24) e Pamio stampa Kavalenka per il 22-25 che allunga la sfida al quinto set.

Il livello si alza ulteriormente nel quinto set, con le due squadre regolarissime nel firmare il cambio-palla (8-9). Brescia trova un prezioso break con il mani-out di Amoruso riportandosi avanti con Beltrami che interrompe il gioco (10-9). Ancora Amoruso fa +2 (11-9), ma Trento reagisce immediatamente e torna in parità sull’11-11. Il break lo trova nuovamente Brescia con il muro di Orlandi (13-11), il finale è concitato con Kavalenka che trova il tocco del muro trentino per il 14-12 e Lazda che mette out di pochi centimetri il pallone che consegna il sofferto successo a Brescia (15-12).

«Purtroppo usciamo dal campo con una sconfitta al tie break e con l’infortunio occorso alla nostra regista – spiega a fine gara Alessandro Beltrami, allenatore dell’Itas Trentino – . E’ stata una gara dai due volti: dopo l’infortunio di Sofia ci siamo smarriti per un po’, comprensibilmente, ma abbiamo avuto la pazienza di attendere il nostro momento, la squadra ha aiutato Giada ad entrare in partita e assieme è cresciuta tanto da rovesciare l’esito della gara e allungarla fino al tie break. Per questo sono davvero orgoglioso di quanto ha fatto la squadra, non era affatto facile, in un palazzetto difficile e contro una Valsabbina che è in testa alla classifica. Peccato, è mancata solo la ciliegina sulla torta: onore a Brescia che è rimasta sul pezzo e ha saputo ritrovarsi. Oggi ci abbiamo provato fino in fondo, portiamo via solamente un punto ma non ci resta che guardare avanti con ottimismo».

L’Itas Trentino tornerà in campo lunedì 9 marzo alle ore 20.30 al Sanbàpolis per ospitare l’Olio Pantaleo Fasano nella gara valida per la terza giornata del girone di ritorno della Pool Promozione.

Il tabellino.

Valsabbina Millenium Brescia – Itas Trentino 3-2

(25-16, 25-12, 17-25, 22-25, 15-12)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Prandi 2, Modestino 9, Michieletto 7, Orlandi 11, Amoruso 18, Kavalenka 23, Parrocchiale (L); Vittorini 0, Schillkowski 1, Struka 1, Arici 0. N.e. Olivotto (L), Veglia. All. Matteo Solforati.

ITAS TRENTINO: Giuliani 3, Marconato 9, Monza 0, Pamio 16, Cosi 1, Lazda 18, Laporta (L); Andrich 0, Ristori Tomberli 9, Guerra 1, Iob 6, Colombo 1. N.e. Zeni (L). All. Alessandro Beltrami.

ARBITRI: Piera Usai e Giuseppe Resta.

DURATA SET: 24’, 21′, 25′, 27’, 16’; Totale: 2h06′.

NOTE: Brescia: 14 muri, 6 ace, 11 errori in battuta, 15 errori in azione, 39% in attacco, 63% (40%) in ricezione. Itas Trentino: 10 muri, 6 ace, 15 errori in battuta, 17 errori in azione, 31% in attacco, 53% (31%) in ricezione. Mvp: Kavalenka.