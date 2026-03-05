Ottavi di Champions, l’Itas vince in Polonia

PGE Projekt Warszawa – ITAS Trentino

È una vittoria importante quella ottenuta dalla Trentino Itas maschile al debutto nel tabellone dei Play Off di 2026 CEV Champions League. In Polonia i Campioni d’Italia si sono assicurati la gara d’andata degli ottavi di finale grazie al 3-2 imposto in casa del PGE Projekt Warszawa. La partita giocata nella capitale polacca ha visto i gialloblù avere la meglio in una sfida che si è rivelata una autentica battaglia di nervi, in cui le due squadre si sono alternate al comando delle operazioni al termine di ogni set. La compagine allenata da Mendez ha iniziato meglio l’appuntamento, volando velocemente sull’1-0 grazie a ben 7 ace realizzati solo nel primo set e, in seguito, è stata brava a rialzare sempre la testa dopo aver subito il punto di pareggio sia sull’1-1, sia sul 2-2. In questo modo ha sempre potuto comandare il punteggio nel computo dei parziali e sferrare l’ultimo decisivo colpo nel tie break, grazie alla grande tenuta fisica e mentale sfoggiata alla Hala Torwar. A fare la differenza per il 15-9 finale sono stati i 22 punti di Faure (altra prova da mvp e best scorer, col 53% in attacco e 5 ace) e i 13 a testa realizzati da un Lavia venuto fuori alla distanza (grande quinto set) e da Ramon e Flavio, che hanno offerto una prova continua ed efficace in tutti i fondamentali al termine di oltre due ore di gioco.

La cronaca. La Trentino Itas si presenta a Varsavia con lo stesso starting six che ha sostenuto nel precedente weekend la semifinale di Supercoppa: Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Lavia e Ramon schiacciatori, Flavio e Torwie centrali, Laurenzano libero. Il PGE Projekt replica con Firlej in regia, Weber opposto, Bednorz e Tillie schiacciatori, Kochanowski e Klos centrali, Wojtaszek libero. L’equilibrio iniziale dura sino al 3-3, poi i gialloblù accelerano con due muri (di Torwie e Lavia) e un ace di (Faure) per il 7-4 che costringe i padroni di casa a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa, è però ancora Trento a pungere al servizio, trovando punti diretti con Lavia (9-5) e Sbertoli, aiutato dal nastro (12-7). Nalepka, coach di Varsavia, interrompe per la seconda volta il gioco ma alla ripresa è Ramon a dettare legge dalla linea dei nove metri, propiziando facili ricostruite che lo stesso Faure e Flavio mettono a terra con regolarità (16-8 e 18-10). Il PGE Projekt stacca completamente la spina in ricezione e la Trentino Itas ne approfitta per andare ancora a segno con la battuta di Faure: tre ace quasi consecutivi che chiudono il conto già sul 25-11.

Dopo il cambio di campo Varsavia prova a reagire; sono gli attacchi di Weber a dare la scossa ai suoi che scappano via sull’1-4. Mendez fiuta il pericolo e chiama subito time out, ma alla ripresa è ancora l’opposto tedesco a fare la voce grossa (2-8 e 5-10); serve uno spunto di Ramon per far rialzare la testa ai gialloblù (11-15), ma è solo un attimo. Il muro di Bednorz sul neoentrato Gabi Garcia e quello dello stesso Weber sullo schiacciatore spagnolo riallargano la forbice (12-18); il PGE Projekt non concede più nulla e con l’apporto anche di Bednorz e Tillie viaggia veloce verso l’1-1 nel computo dei parziali (14-21), che arriva già sul 17-25.

I Campioni d’Italia tornano a fare la voce grossa in avvio di terzo set, grazie ai muri di Torwie che valgono subito il 4-1, poi Faure e Ramon blindano il vantaggio andando a segno in attacco (8-4 e 10-5). Dopo un time out, i locali provano a replicare con Bednorz (11-8), ma Lavia protegge col servizio il margine (15-10) e poi ci pensano gli errori dei polacchi a confermare il promettente vantaggio di cinque lunghezze sino al 18-13. Nel momento migliore, però, Ramon inizia a soffrire in ricezione e Faure viene fermato a muro; il PGE Projekt arriva sino al meno due (20-18) e poi pareggia i conti a quota 22 con Weber e Tillie. Trento non perde la calma, si procura tre palle set in fila (dal 24-23 al 26-25) e poi chiude il conto sul 27-25 con un mani out di Lavia.

Nel quarto set il rapporto di forza si inverte di nuovo; sono i polacchi a prendere le redini del gioco con Weber (1-4 e 3-6); Ramon sbaglia in lungolinea e offre il +4 casalingo (4-8, time out di Mendez). Trento con Faure si porta a meno tre (8-11), prima di subire nuovamente il servizio dell’opposto tedesco (8-14) che costringe all’errore in attacco anche Flavio. Il PGE Projekt corre veloce verso il tie break (15-21) e a nulla servono i tanti avvicendamenti proposti da Mendez (dentro Bristot, Acquarone e Gabi Garcia). Il quinto set si materializza sul 19-25 con l’attacco di Bednorz.

Il tie break vede la Trentino Itas scappare sul +3 in corrispondenza del 8-5, grazie ad un paio di sbavature di Varsavia e alla incisività a rete di Lavia. Faure con servizio e attacco completa poi l’opera (15-8).

“Sono felice per il risultato e per la prestazione, perché non era assolutamente facile vincere qui a Varsavia e io lo so bene, avendo trascorso gli ultimi anni in Polonia – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Marcelo Mendez al termine del match – ; abbiamo giocato una bella partita, siamo rimasti attaccati al match anche quando abbiamo accusato qualche passaggio a vuoto e questo è un merito importante, perché il PGE Projekt è davvero un avversario tosto. Dobbiamo però subito pensare ai prossimi appuntamenti, perché il calendario fittissimo di appuntamenti ci impone sempre di guardare immediatamente alla partita successiva, che andrà preparata nel miglior modo possibile”.

Fra una settimana, mercoledì 11 marzo, alla BTS Arena (ore 20.30) si giocherà la gara di ritorno; prima di allora i gialloblù saranno di scena nel palazzetto amico già domenica 8 marzo per iniziare la difesa dello Scudetto che portano sulle maglie nel tabellone finale dei Play Off Crede Banca in gara 1 dei quarti di finale contro la Cucine Lube Civitanova.

Il tabellino.

PGE Projekt Warszawa-Trentino Itas 2-3

(11-25, 25-17, 25-27, 25-19, 9-15)

PGE PROJEKT: Tillie 15, Klos 6, Firlej 2, Bednorz 15, Kochanowski 2, Weber 21, Wojtaszek (L); Semeniuk 5, Kozlowski, Gomulka. N.e. Olenderek, Koppers, Firszt, Strulak. All. Kamil Nalepka.

TRENTINO ITAS: Torwie 10, Sbertoli 3, Ramon 13, Flavio 13, Faure 22, Lavia 13, Laurenzano (L); Acquarone, Gabi Garcia 2, Pesaresi, Bristot. N.e. Boschini, Sandu, Bartha. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Stoica di Sibiu (Romania) e Yener di Istanbul (Turchia).

DURATA SET: 20’, 26’, 36’, 26’, 17’; tot 2h e 5’.

NOTE: 2.864 spettatori. PGE Projekt: 7 muri, 4 ace, 17 errori in battuta, 10 errori azione, 47% in attacco, 49% (24%) in ricezione. Trentino Itas: 9 muri, 10 ace, 18 errori in battuta, 7 errori azione, 50% in attacco, 31% (14%) in ricezione. Mvp Faure.