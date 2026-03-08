SuperLega: l’Itas si ferma a 1-3 contro la Lube Civitanova

La corsa nei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2026 comincia con una battuta d’arresto casalinga per l’Itas Trentino maschile. Questa sera alla BTS Arena di Trento i detentori del titolo non sono riusciti ad evitare la sconfitta in gara 1 dei quarti di finale contro la Cucine Lube Civitanova; i marchigiani si sono imposti per 1-3 al termine di una partita ricca di capovolgimenti di fronte, ribaltando così il fattore campo e portandosi subito avanti nella serie al meglio delle cinque partite che domenica prossima nelle Marche vivrà il suo secondo atto.

Ai padroni di casa non è bastato lottare con il coltello fra i denti nei primi tre set e mezzo per riuscire ad indirizzare l’incontro verso il proprio versante; con muro, difesa e contrattacco, gli ospiti hanno sempre avuto qualcosa in più, vincendo in volata i primi due parziali e ripartendo bene anche nel quarto periodo, dimostrando di aver assorbito bene il colpo assestato da Trento nel corso della terza frazione. Con Nikolov (best scorer ed mvp con 26 punti) scatenato, Balaso solidissimo in seconda linea e la prova in crescita di Bottolo (16) e Loeppky (14), i cucinieri sono riusciti a contenere le sfuriate dell’Itas Trentino e a riparte ogni volta, nonostante Faure (15 punti), Flavio e Sbertoli le abbiamo provate tutte, almeno sino a metà del quarto set, per tenere viva la sfida.

Fra tre giorni, mercoledì 11 marzo alle ore 20.30 i gialloblù torneranno in campo alla BTS Arena per giocare la gara di ritorno degli ottavi di finale di 2026 CEV Champions League contro il PGE Projekt Warszawa. Gara 2 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2026 si giocherà invece domenica 15 marzo a Civitanova Marche a partire dalle ore 18: diretta Radio Dolomiti, DAZN e VBTV.