A Lowy e Schiller il Premio Pezcoller 2026 per il primo vaccino contro il papillomavirus umano

Sono Douglas Lowy e John Schiller i vincitori del 29° Premio Internazionale Pezcoller-AACR che premia i risultati eccezionali nella ricerca sul cancro. Stretti collaboratori da oltre trent’anni, Lowy e Schiller hanno sviluppato il primo vaccino contro il papillomavirus umano (HPV), il primo concepito specificamente per prevenire il cancro.

L’annuncio è stato dato stamani in una conferenza stampa dal presidente di Fondazione Pezcoller Enzo Galligioni: «Siamo orgogliosi di assegnare il Premio Pezcoller-AACR 2026 a Douglas Lowy e John Schiller, due scienziati che hanno realizzato ciò che per decenni è sembrato un traguardo irraggiungibile: il primo vaccino efficace contro il cancro.

La loro scoperta non si limita alla diagnosi precoce, ma offre una prevenzione assoluta, neutralizzando il virus HPV prima ancora che possa infettare le cellule. Premiare questi ricercatori, che oggi rappresentano l’eccellenza mondiale nel campo dell’oncologia, conferma il prestigio di un riconoscimento che storicamente anticipa il Premio Nobel e sottolinea l’impegno costante di Fondazione Pezcoller nel sostenere la ricerca che salva, concretamente, la vita delle persone». Questo vaccino protegge dai principali tipi di HPV cancerogeni responsabili di quasi tutti i tumori della cervice uterina, il 4° tumore più diffuso tra le donne nel mondo. Inoltre, una delle varianti di questo virus (HPV16) è all’origine della maggior parte dei tumori anali e di oltre la metà dei tumori della vulva, della vagina, del pene e dell’orofaringe. Complessivamente, i tumori causati dall’HPV ammontano a circa 690.000 nuove diagnosi ogni anno; la quota maggiore è rappresentata dal cancro della cervice, che provoca circa 350.000 decessi annui a livello globale.

Dalla sua introduzione, 20 anni fa, la vaccinazione contro l’HPV ha ridotto drasticamente l’incidenza del tumore della cervice nei Paesi con un’ampia copertura vaccinale. Se implementato su scala mondiale, il vaccino sviluppato da Lowy e Schiller potrebbe prevenire quasi tutti i casi di cancro della cervice e una parte significativa degli altri tumori correlati all’HPV.

La campagna di prevenzione in Trentino consolida una protezione di massa sempre più efficace: se tra le ragazze la soglia dell’80% è ormai realtà per diverse fasce di età (con punte oltre l’83%), anche tra la popolazione maschile la risposta è estremamente positiva, con le fasce più giovani che hanno già varcato la soglia del 75% di copertura, segnando un progresso costante rispetto all’inizio dell’anno. 43.196 le dosi somministrate nel 2025. Decisive per massimizzare l’adesione la totale gratuità del vaccino, la chiamata attiva (come per gli screening oncologici) e la prenotazione online.

Lowy e Schiller verranno proclamati vincitori domenica 19 aprile 2026 al Meeting Annuale della Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro a San Diego (California, USA), alla presenza di più di 25.000 ricercatori di tutto il mondo. In quest’occasione terrà anche la Pezcoller Lecture. La tradizionale Cerimonia di Consegna del Premio si terrà sabato 9 maggio 2026 alle ore 10.00 a Trento, al Teatro Sociale, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti della comunità scientifica, accademica ed economica trentina. La cittadinanza è cordialmente invitata: l’evento è libero e aperto a tutti. La dotazione del Premio Pezcoller è di 75mila euro, che quest’anno saranno equamente divisi tra i due vincitori. La selezione avviene in collaborazione con l’Associazione Americana di Ricerca sul Cancro (AACR) che rappresenta più di 50 mila ricercatori da tutto il mondo.